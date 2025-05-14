42內地上市銀行首季利潤降1% 淨息差續收窄

安永會計師事務所昨日發布《中國上市銀行2024年回顧及未來展望》報告，以及《中國42家A股上市銀行2025年一季度業績概覽》，顯示42家內地上市銀行今年首季度淨利潤按年減少1.09%，營業收入減少1.72%；截至3月底止資產總額按年增長3.94%；加權平均不良貸款率1.23%，按年降0.01個百分點；撥備覆蓋率237.99%，按年降1.98個百分點。總體來看，中國上市銀行今年首季度仍面臨較大的經營壓力。

淨利息收入連跌兩年 報告分析58家內地上市銀行去年度的經營業績，發現去年上市銀行淨息差進一步收窄，平均淨息差為1.52%，較對上一年下降17點子，已連續5年下降，最近3年淨息差均低於2%；淨利息收入按年降2.2%，連續兩年下降。

應對息差收入下降的挑戰，去年上市銀行把握市場機會，大力發展金融市場業務，持續推動綜合化經營，淨利息收入和淨手續費及佣金收入以外的其他業務收入按年增25.93%，佔營業收入的比重為14.4%，按年升2.96個百分點。其中，投資收益與公平價值變動損益合計按年增29.84%；存款付息率為1.82%，按年降15點子。

此外，去年度上市銀行加權平均成本收入比為32.47%，按年升0.31個百分點，但增速按年放緩0.67個百分點；業務及管理費合計1.9萬億元（人民幣‧下同），按年升1.08%，增速按年放緩1.1個百分點；實現營業收入5.87萬億元，按年增0.06%；淨利潤合計2.22萬億元，按年增2.42%。

安永：步低利率周期 安永表示，當前的低利率環境預計還將持續一段時期，銀行業在進入「低利率、低息差」周期的同時，還面臨複雜多變的宏觀環境，對經營發展帶來重大挑戰。上市銀行一方面要推動多元開源拓展非息收入，多渠道補充資本及融入國家戰略，尋找業務發展新機遇；另一方面要優化負債結構，提升營運效率和加強風險管理，降低信用成本。