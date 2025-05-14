軟銀年賺607億 4載首見盈利
中資科企帶挈 願景基金轉錄投資收益
作為科技界投資巨擘的日本財團軟銀（SoftBank）公布截至3月底止財政年度的業績，全年純利為11,533.32億日圓（約607億港元），為該集團過去4年來首次錄得盈利，前一財政年度則錄得股東應佔虧損2,276.46億日圓。該集團旗下著名的願景基金（SVF）全年錄得3,875.84億日圓的投資收益，較前年損失1,152.96億日圓明顯改善，其中最主要是受惠於中國投資所帶來的貢獻，包括抖音母公司字節跳動的估值上漲、網約車公司滴滴的股價反彈等。
靠着投資中國大賺特賺的軟銀，再次重申對美國的投資承諾。集團財務總監後藤芳光於業績會議上，表達對美國人工智能（AI）基建戰略「星門計劃」的支持，又稱軟銀的投資「不會因為關稅而受阻」，反駁此前市場上有指其放緩投資的傳聞。
第四財季溢利飆1.3倍
業績數據顯示，軟銀於截至3月底止的第四個財政季度，錄得收入1.94萬億日圓，按年增長10.63%；純利5,171.8億日圓，按年增長1.36倍。
此前有外媒引述消息稱，由於市場的波動，投資者及銀行正重新評估AI數據中心的估值，導致軟銀牽頭的美國AI基建投資遇上阻滯，一些金融機構亦擔心軟銀難負擔其承諾的巨額投資。截至3月底，軟銀的貸款價值比率（LTV）約為18%，並預估當下的LTV為20%，低於其設定25%的上限。不過，有分析指出，若在軟銀實現收購Ampere Computing、對美國「星門計劃」的投資後，其LTV有機會突破25%。
另外，軟銀早前亦牽頭對OpenAI進行一輪400億美元的投資，惟當時未有披露軟銀投資的佔比或金額。
根據後藤芳光的說法，對OpenAI的投資規模可能達到200億美元（約1,560億港元）。他還表示，軟銀旗下的金融科技公司PayPay已開始籌備首次公開招股（IPO），又謂相信PayPay將會成為軟銀投資生態成果的最佳範例。
軟銀向來是中國科技企業的大金主，亦曾是阿里巴巴(09988)的早期主要投資者，但已透過金融工具將手頭的阿里持股變相全數賣出。在經歷數年的低潮後，軟銀創始人孫正義去年再次表示會大規模押注AI發展，並在其後擴大對美國的投資，同時未有再像以往般在中國尋找投資機會。
Keeta擬斥78億進軍巴西
另邊廂，隨着中國市場競爭愈發激烈，科技企業亦積極拓展海外業務。美團(03690)旗下外賣平台Keeta宣布進軍巴西市場，並打算在5年內投入10億美元（約78億港元）發展業務。Keeta計劃於當地建立全國即時配送服務，並為合作夥伴提供綜合服務、營銷工具及數碼化營運工具，支持當地餐飲商戶的業務增長。
不過，內捲當前，最怕是企業競爭失序。內媒報道，近日內地市場監管總局等5部門約談外賣平台企業，要求嚴格守法，公平有序競爭，共同營造良好市場境，切實維護消費者、平台內經營者和外賣騎手的合法權益，促進平台經濟規範健康有序發展。
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