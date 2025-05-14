美通脹2.3%低過預期 納指曾漲281

美國關稅對物價的影響似乎尚未顯現，4月消費物價指數（CPI）按年升幅為2.3%，增幅較3月時放緩了0.1個百分點，亦低過市場預期。撇除食品及能源後的核心CPI按年升2.8%，符合市場預期。從整體數據趨勢來看，美國的通脹回落進展暫未受到太大影響。

數據公布後，美國10年期國債孳息率略為回落，一度低見4.425厘。市場對聯儲局減息步伐的預期未有明顯變化，芝商所FedWatch工具顯示，多數交易員仍然覺得下次減息的時間點會落在9月。

基金減持美元19年最多 芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比表示，雖然中美貿易關係有所緩和，但並未完全消除美國經濟「滯脹」風險，目前關稅仍比先前高出數倍，經濟會因此受壓，物價亦會上升。聯儲局理事庫格勒亦表達類似觀點，警告關稅對經濟的影響仍持續。

聯儲局官員立場仍然審慎之際，投資銀行卻率先「開香檳」慶祝。隨着美股從低位反彈，高盛重新調高標指未來一年目標，由原來的6,200點提升至6,500點，主要反映貿易談判及關稅的好消息，降低衰退風險及不確定性；另將今年第四季經濟增長預測從0.5%調高至1%，料經濟出現衰退的機率降至35%。

美股3大指數周二早段升跌不一，道指跌232點，報42,177點；標指升35點，報5,879點；納指升281點，報18,990點。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，最近的關稅政策緩和、貿易政策趨正常化及美國目前專注於減稅，或會推動市場回到今年之前的狀態。此前資金流出美國資產的趨勢亦有機會逆轉，故看好美股，尤其是小、中型股票。

不過，美元資產需求仍然有變數。美國銀行發布的全球基金經理調查（FMS）顯示，5月全球資產管理公司將現金持有比例從4.8%降至4.5%，但同時基金經理對美元的減持倉位卻達到2006年5月以來最大規模。另25%受訪者預計，經濟將出現硬着陸，但比例較前月調查的近半比例有所下降，61%受訪者將軟着陸視為基準情景。

Under Armour上季轉虧 企業消息方面，麥當勞指今夏計劃在美增聘37.5萬人，為集團近年最大規模的招聘；又指計劃在2027年底前增設逾900分店。

運動品牌Under Armour公布，截至3月底止一季收入為11.8億美元，按年跌11.38%；錄得淨虧損6,745.7萬美元，按年計由盈轉虧。

此外，聯邦快遞（FedEx）與亞馬遜（Amazon）重新簽訂送貨服務協議，成為後者的送貨合作夥伴。