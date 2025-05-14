九倉：港細價樓超豪宅今年有機會

貿戰不利港航運 多個海運聯盟去年底重組，航線有所調動。吳指出，其中華南運往美國的航運中，香港所佔份額較少，直接的影響亦較低，反而香港會做較多亞洲短線航運。可是，一旦關稅戰令整個大灣區運往美國的貨量大減，航運公司之間競爭自然增加，亦會間接對香港構成影響。

九倉亦涉足中港兩地樓市，吳表示，香港今年樓市「有機會」，因看到本地400萬元以下樓價的單位受惠印花稅優惠，而價格逾億元計的超級豪宅市場氣氛亦有改善，可是介乎這兩者之間的樓盤市場，則要視乎地點、供應、定價等因素。

內地住宅市場也視乎個別城市情況，他謂，部分城市住宅銷情不俗，一二手市況前景樂觀。他留意到內地有初步提案建議，發展商只能出售現樓新盤，故他相信行業要重新適應，在沒有預售樓花安排下涉及的資金等問題，期望內地樓市能逐漸回復健康發展。至於公司旗下內地酒店，吳稱今年以來，入住率與去年大致相若，但平均房價有低單位數跌幅。