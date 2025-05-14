恒指回吐441 成交縮三成 港拆息全跌

市場消化中美達成暫時削減關稅協議消息，港股8連升後回吐，恒生指數昨日收跌441點。不過，市場資金仍然充裕，本港銀行同業拆息（HIBOR）全線下跌，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌6日，令供樓按息跌穿3厘。

港銀盈利料平均降21% 摩根大通估算，若一個月拆息在今年餘下時間都維持在兩厘水平，或會令香港銀行今年盈利平均下降21%。

股市方面，恒指低開55點，報23,494點，已屬全日高位，其後愈跌愈有，一度插478點，低見23,070點，最終收市報23,108點。國企指數跌2.02%，科技指數跌3.26%。全日成交額按日減少31.81%至2,198.96億元，南下「北水」轉淨買入22.61億元。

香港銀行公會資料顯示，一個月拆息昨日報約1.565厘，創2022年8月以來低位，按日再跌0.35厘，連跌6個交易日，累計下跌2.41厘。隔夜拆息連跌7日，再跌0.02厘至0.04厘，見近3年最低水平；反映銀行資金成本的3個月拆息跌0.37厘，至2.27厘。

代理：八成屋苑供平過租 息口下跌有助減輕供樓負擔，目前大型銀行H按息率以一個月拆息加1.3厘，即H按按息現處於約2.87厘，創逾兩年半新低。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，H按實際按息比封頂息率3.5厘減少0.63厘，供樓業主的利息開支可即時減低，對樓市有正面支持作用。

以500萬元貸款額，年期30年，如以周二H按按息計算，每月供款為20,731元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22,452元，每月供款可減少1,721元。更有地產代理指，在統計的143個樓市指數成分屋苑中，逾八成出現「供平過租」情況，當中逾17%屋苑的回報更高於4厘。