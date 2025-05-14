離岸人幣曾越7.18 人行或減慢放水

人民幣匯率周二升勢擴大，在岸及離岸人民幣兌每美元再創逾半年新高，離岸人民幣一度升穿7.18水平，高見7.1788。分析指，中國人民銀行短期可能會持盈保泰，不再進一步放水，昨日人行僅開展1,800億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，轉為全日淨回籠2,250億元。

由官方開出的人民幣中間價昨突破7.2算，報7.1991，按日升75點子，連升兩日，為逾一個月高位。人民幣在岸價同日下午4時半收報7.2012，亦延續強勢，單日升幅達120點子，續創去年11月11日以來高位。

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin表示，美元匯率雖反彈，但考慮到今年美國的衝擊，其長期前景仍看跌；而人民幣匯率將受惠中美貿談改善，即使人民幣並未納入談判範圍，但內地經濟增長前景向好，支撐人民幣升值因素可望逐步累積。大華銀行外匯分析師亦指，目前美元匯率未見穩定迹象，美元可能受壓，而離岸人民幣兌每美元的主要支撐位則為7.17水平。

巴西與華續簽本幣互換 美元高度波動之際，正助長人民幣國際化進程。巴西央行昨與人行簽署本幣互換協議，中巴雙邊本幣互換續簽規模為1,900億元人民幣/1,570億巴西雷亞爾，期限為5年。巴西央行指，該協議將為當地央行提供流動性，以支持金融市場穩定。

惟人行寬鬆政策的步伐或稍放緩，大華銀行發表另一份報告，估今年第四季人行只會額外降息0.1厘，比此前該行預估下半年減息0.2厘的幅度削半。因此，7天期逆回購、一年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）於第四季末或分別見1.3厘、2.9厘及3.2厘。

不過，內地挑戰猶存，尤其是內地物價低迷。人行近日在報告中，已明言增強政策合力，推動物價合理回升。瑞銀首席中國經濟學家汪濤相信，在通縮壓力持續和不確定性高企的情況下，繼5月初降低政策利率0.1厘後，預計人行年內將再降息0.2至0.3厘。