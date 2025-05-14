產經

關稅戰暫息 華經濟得益

分析指，中美達成貿易停火協議，對中國股市來說是重大利好。 分析指，中美達成貿易停火協議，對中國股市來說是重大利好。
分析指，中美達成貿易停火協議，對中國股市來說是重大利好。
大行上調全年GDP增長預測 野村嗌增持中資股
中美經貿談判的戲劇式進展，為化解關稅戰取得重大突破，更為內地經濟前景撥開雲霧。外界對會談結果原本不抱太大期望，故對兩國同意大削關稅90日均感驚喜。投行摩根大通隨即預告，假設新關稅的稅率在年內不再提高，上調今年內地國內生產總值（GDP）增長預測至4.8%；瑞銀首席中國經濟學家汪濤亦料內地GDP增速改善到3.7至4%，分別好過此前兩大行基本預測的4.1%及3.4%。
被視為中美交鋒的第一回合，內地堅持立場對抗霸權主義的挑釁，獲官媒形容打了漂亮一仗。野村亞太區股票策略師Chetan Seth為首的策略師團隊率先發表報告，把中國股市評級上調至「策略性增持」，成為首家在會談後上調評級的華爾街大行。報告指，中美達成貿易停火協議對中國股市構成重大利好，相應地，該行同時削減了印度股票的「增持」倉位。對於中美關稅戰暫時降溫，揚言短期內可望提振投資者對中國股市的風險偏好，因應地緣政治風險減低，預期MSCI中國指數估值可升至13倍。
金價料整固 下望3150美元
連日發表中國股市策略報告的投行花旗昨指，中美經貿聯合聲明有助緩和貿易緊張局勢，將予兩國額外3個月的時間來解決分歧。今次關稅削減幅度大幅且令人鼓舞，應會給中港股市注入正面情緒。且考慮到中國對美以至其他地區的貿易順差規模，相信美國大減貿易壁壘應有利內地經濟。不過，該行在另一份報告提醒，國際金價料會整固，故將未來3個月黃金目標價從每安士3,500美元下調至3,150美元。
A股分化 交投減168億
除了野村及花旗，富達國際亞太區投資總監Stuart Rumble表示，短期緩解貿易風險對市場來說是鼓舞的信號，有助恢復市場信心。內地為新一輪貿易緊張局勢做好準備，同時保留擴大內地刺激措施的能力，加上貿易障礙降低，應能對股票和信貸市場產生支持作用。
不過，市場對90日暫緩期仍步步為營，從A股走勢可略知一二。滬綜指繼周一上漲0.82%後，昨僅升0.17%至3,374點收市；深成指及深圳創業板指數更分別轉跌0.13%及0.12%；滬深兩市主板全日成交1.29萬億元（人民幣‧下同），按日縮逾168億元。
富瑞中國經濟學家陳姝瑾提醒，美國仍對內地加徵30%的關稅，可能導致中國對美出口減少約30%，影響中國GDP約1.4%。由於對中美關係的悲觀情緒減弱，包括對中概股退市的擔憂減少，加上出口型中企的盈利預測提高等因素，可預計市場將出現超短期反彈。
但她續指，機構投資者已變得謹慎，會持續關注政策預期的改變。市場對未來一至兩個月內地財政及貨幣政策和「國家隊」支持的預期可能大幅減弱，以南向資金為例，自3月以來低買高賣，惟周一錄年內最大單日淨流出規模。
瑞銀：貿談仍存不確定性
瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤也認為，90天暫緩期間和結束後，中美貿易談判仍存較大不確定性。倘未來3至4個季度美國關稅沒進一步升級，估算加徵關稅對中國GDP增長的拖累可能為1至1.5個百分點，衝擊小於此前該行基準情形估算的兩個百分點。同樣，今年中國出口跌幅可能小於該行預測的跌10%。
據目前中美關稅修訂，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指，雙邊更多商品流動可能恢復，特別是玩具、鞋類、服裝和家用電器等消費品，佔中國對美出口的額外40%左右。惟該機構對美國股市的看法，已由「看好」下調至「中性」。
中美互降關稅下券商評內地經濟前景中美互降關稅下券商評內地經濟前景
中美互降關稅下券商評內地經濟前景
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