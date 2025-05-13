債彈逼近歸現實 美自打臉失復得

中美上周六開始貿易談判，第三日雙方就能發布經貿會談聯合聲明，互將關稅退至4月2日前的水平，可謂「神速」。顯然面對經濟衰退風險上升，聯儲局不合作，美國大量國債即將到期，且債務上限及減稅方案也要「搏殺」尋求在國會通過，特朗普政府終於明白，這形勢下，不與中國脫鈎才最有利，所以毫不介意自打臉，折騰世界一大個圈後，又回到起步位，以集中精力化解內部「債彈」和落實減稅大計。

其實今年美國國債到期總額達9.2萬億美元，其中6.5萬億美元集中在6月到期，都是預料得到的事。可商人本色的特朗普選擇鋌而走險，4月初宣布向全球徵收10%基礎關稅，又公布對等關稅安排，嚇窒全球；面對中國反制，更瘋狂地加徵中國關稅。當知道玩大了，又對中國以外貿易夥伴開出暫緩執行對等關稅90日的條件，大施「開天索價，落地還錢」的招數。

惟在特朗普上一任期已交手的中國，不再受這一套，非但沒被嚇怕，更堅持反制，同時不斷加大內部穩經濟、穩預期力量。反觀對等關稅公布後，美元美債美股三殺場面頻現，金融系統性風險基本上已響警號，非但美國企業着急，美國消費者亦在擔心通脹及失業下，減少支出。可聯儲局「拒絕瘋狂」，更向市場發出清晰訊息，就是關稅政策將加大通脹風險及令職位減少。

正當關稅政策把美國經濟推向「硬着陸」之際，6月大量美國國債到期，7月政府財政上限及減稅方案又要過國會，這一切促成特朗普政府選擇「迅速與華達成初步協議」的決定，接納中國堅持先互撤加徵的關稅才作談判的前設條件，並有90日限期，即到8月中旬，理論上屆時美國該妥善化解「債彈」問題。

當然，這90日裏特朗普會否再變臉，沒能說準。還記得7年前的5月，中美經貿聯合聲明表示雙方不打貿易戰，可不到兩周後，特朗普即反口，分兩批對華商品加徵關稅。故只能說面對這樣反覆無常、朝令夕改，毫不講國際規則的美國總統，基本分析愈來愈難掌握美國經濟前景，難免會令美元資產風險增加。

美國至今尚未能找到有效實現增收減債的方法，但保護主義與霸權主義已讓美國盟友信心動搖。美國需靠中國貨以確保物價穩定，需中國繼續支持美國債市，也需要中國這個龐大消費及服務市場來為美企繼續提供穩定可觀的海外收益。嚴格而言，特朗普這麼玩弄全球一個多月，最大成就就是向世界說明，今時今日的中國已非等閒，中美要站在更對等的位置進行經貿談判。其他貿易夥伴見到中國「成功爭取」，相信在與美貿談上亦會有所堅持。一向屈服於美霸的日本，其首相聲言不會與美國達成不包括汽車的貿易協議，就是例子。

中美關係換來90日緩和期，惟中國不能鬆懈，得繼續務實推進與美脫鈎的準備，皆因難料特朗普何時又會再變臉打倒昨日的我。與其被「狂人」霸權牽着走，何不堅持走好自己能掌握的發展道路？