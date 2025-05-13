商品分析：黃金長線升勢未止

黃金的基本面已長期呈現正面迹象，透過有效地擺脫美國作為儲備貨幣發行國的角色，美國總統特朗普正在為這些趨勢加持。長期的環球地緣政治及財政趨勢有可能推動黃金市場出現強勁的牛市，但須重申，如果金價不大幅上升，金市規模根本不足以吸收在全球同步出現的買盤。特朗普正在加速並增強這項全球同步競標的潛力。

在基本預測情景下，特朗普的保護主義議程具有周期性滯脹特質。滯脹為風險資產帶來痛苦，但往往非常利好黃金。從整個大局來看可能更具震撼性。特朗普明確表示，美國想要的不是自由貿易，而是平衡貿易。這種對貿易逆差的排斥是對全球化最嚴厲的謝絕，亦可視為對以美元為中心的環球貨幣體系實質上的排斥。

美元資產安全備受質疑 這種以美元為主要交易貨幣的現狀所產生的最大影響之一，就是將美元計收入回流到美元資產，主要是美國國債，這些資產被視為避險資產，也是環球金融體系的基石。海外持有的美國股票和私人信貸資產也非常龐大。

當前對環球貿易體系的關稅衝擊，可能會導致大量資金回流，同時人們開始質疑美元資產現在到底有多「安全」，或美國經濟前景相對有多光明。在缺乏可靠替代品的情況下，預期黃金將成為這種回流趨勢的主要受惠者。自去年初出現突破以來，金價一直反覆創新高，4月曾觸及每安士3,500美元。

值得再次強調的是，在各國央行需求已經很強勁、全球投資需求同樣強勁的情況下，金價很容易大幅上漲，從而增加回收供應並減少珠寶需求，以平衡黃金市場。在12個月前，預測2030年黃金達到5,000美元的價格並不令人感到誇張，現在這個價格則顯得較為保守。

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