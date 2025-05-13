專家點評：中美止戈 投資氣氛大反轉

上周市場屏息以待中美雙方於周末在瑞士日內瓦舉行經貿會談，事前沒有被稱為貿易談判，投資市場亦不認為雙方可達成任何協議，普遍審慎地觀望。會後，中美雙方不單止表示會談具建設性，且取得實質進展。

資金急於重新部署 昨日亞太區股市表現歡欣，美國股市指數期貨在亞洲交易時段大幅上漲，港股亦高開高走。中美兩國發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，其中美國將對中國商品加徵的對等關稅由125%暫時大幅降低至10%，連同此前因芬太尼問題而加徵的20%關稅，即稅率總共為30%。中國亦暫時將反制美國對等關稅而對美加徵的125%關稅大幅降低至10%。雖然兩國仍需要繼續就經貿關係進行協商，但雙方談判已打開，完成只是時間問題。

相信大部分投資者沒有預計單憑一次見面就有這個成果，連同美國未來通脹憂慮暫時消除，資金急急重新部署。港股昨日大升681點，收報23,549點，成交更急增至3,224.2億元，恒生指數除突破上周三高位23,197點外，亦重上23,500點水平，亦是特朗普公布全球關稅前的水平。

另一方面，內地上周宣布近期將推出8項增量政策，其中除了保險資金投資範圍、提供資金作併購及加大科創企業投資外，還提到市場一直關心的內房問題，提及加快出台與房地產發展新模式相適配的系列融資制度。同日，中國人民銀行降準0.5個百分點，並降低政策利率0.1厘外，亦降低個人住房公積金貸款利率，5年期以上首套房利率由2.85厘降至2.6厘，其他期限的利率同步調整。

港股期望值高一線 政策公布當日，投資市場反應不大，但從另一個角度來看，這一系列財政政策的樂觀預期並未反映在現時股市價值上。當然，暫時不應對一系列政策的短期效果有過分憧憬，但從今年以來，內地經濟數據也算是一直改善中，或多或少是去年9月底的經濟刺激「組合拳」的成果。現時中美緊張關係緩和了，有利經濟活動重新展開，加上國家新一個「組合拳」，內地經濟正持續改善，配合市場氣氛好轉下，資金重新入市，港股期望值當然更高。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）