皇九全層劈17% 嗌2.5億

再有甲級商廈劈價放售，中環皇后大道中九號10樓全層，意向價約2.5億元，呎價逾18,000元，較之前減價約17%。

該公司香港資本市場部資深董事黄懿誠表示，上述物業建築面積約13,719方呎，業主意向呎價由原本約22,000元，大幅下調至約18,223元。2024年皇后大道中九號錄得約3宗成交，其中，有財團以3.1億元售出29樓全層，呎價約22,514元。

LP6車位賣180萬貶15% 資料顯示，該商廈2018年曾有高層全層單位以呎價約6.18萬元沽出，為項目及全港商廈有紀錄最高呎價；相比之下，上述放售單位呎價低約七成。

市場又錄得車位蝕讓成交。將軍澳日出康城LP6的B1層一個雙號車位，以180萬元易手，原業主於2021年以213萬元一手買入，約4年貶值33萬元，跌價約15.5%。利嘉閣蔡庭勇稱，該車位新買家為投資者，原業主原先叫價200萬元，終減價20萬元成交；車位亦隨即接獲租客以6,000元洽租，租金回報料約4厘。

此外，元朗天秀路8號天一商城一樓1001號舖，建築面積約4,021方呎，以4,388萬元登記易手，租客為連鎖生活用品商戶。