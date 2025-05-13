居屋成交：兆畦苑已補價320萬沽 6年輸120萬
已補價居屋樓價「時光倒流」，部分業主更要「蝕本」沽貨，屯門兆畦苑一個兩房單位，減價後以320萬元成交，約6年帳面蝕120萬元。
祥益黃文樂表示，成交單位為A座中層10室，實用面積約443方呎，附設裝修，連家電出售，減價10萬元後，獲同區客購入自住，呎價約7,223元。單位於2019年購入價約440萬元，期內帳面貶值約27.3%。
愉田苑累減92萬轉手
世紀21奇豐吳元利稱，沙田居屋愉田苑G座中層2室，實用面積約568方呎，三房設計，自由市場原先叫價620萬元，放盤約5個月，累減92萬元，成交價528萬元，呎價約9,296元。原業主於2017年7月以600萬元購入，約8年帳蝕72萬元，期內跌價約12%。
未補價第二市場放盤減幅擴大。世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋富康花園10座低層A室，實用面積約592方呎，連裝修三房單位，去年8月叫價518萬元，外區綠表客以430萬元購入，減幅約17%，呎價約7,264元。
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