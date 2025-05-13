新盤概況：SIERRA SEA第1B期料收3.2萬票 超購199倍

新地代理執行董事陳漢麟稱，今輪的入票客源主要為向隅客，大手客的比例與上期相若。由於近期港元拆息下跌，今期投資客的比例較上期更多。第1B期首輪銷售後將會盡快加推，或於周末再作新一輪銷售。該盤住戶可享八折優惠，參與「GO PARK Sports」及「GO PARK Aqua」舉辦的指定活動。