新盤概況：SIERRA SEA第1B期料收3.2萬票 超購199倍
熱賣新盤人氣居高不下，新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，將於明日展開首輪銷售，昨晚已截票；市場消息指，核數仍在進行中，初步估算已收到逾3.2萬個購樓意向登記，按明日以價單形式發售160伙計，料超額認購逾199倍。
新地代理執行董事陳漢麟稱，今輪的入票客源主要為向隅客，大手客的比例與上期相若。由於近期港元拆息下跌，今期投資客的比例較上期更多。第1B期首輪銷售後將會盡快加推，或於周末再作新一輪銷售。該盤住戶可享八折優惠，參與「GO PARK Sports」及「GO PARK Aqua」舉辦的指定活動。
同系啟德天璽•海，昨日招標售出第5座9樓A室，為實用面積1,401方呎四房戶，成交價5,229萬元，呎價約37,323元。毗鄰由恒基地產(00012)等6大發展商合作的天瀧，亦以3,958萬元沽第7座7樓B室，按單位實用面積1,173方呎計，呎價約33,743元。
林海山城四房1721萬售
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，自增加折扣後，月內交投不斷，昨再錄3宗成交，涵蓋兩伙一房戶及一伙三房戶，實用面積375至700方呎，成交價介乎358.76萬至644萬元，呎價約9,200至9,829元，總成交金額共逾1,381萬元。
永泰地產(00369)的同區OMA OMA亦減價推售貨尾，昨修訂價單4號，將2B座19樓F室定價下調至450萬元，連同22%折扣計，折實價351萬元，呎價一萬元。
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