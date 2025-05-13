新界樓買家搶平貨

嘉湖賣420萬蝕10% 碧湖4年跌價158萬 本地二手買家出動搶平盤，帶動新界屋苑交投，無奈業主仍要蝕讓離場。天水圍嘉湖山莊三房單位，放盤僅約10日極速以420萬元沽出，持貨約8年仍帳蝕近10%。粉嶺指標屋苑碧湖花園做價低於「4球」頻錄成交，兩房戶僅售368萬元，約4年帳面蒸發158萬元。

中原伍耀祖表示，上述為嘉湖山莊麗湖居4座高層C室，實用面積約546方呎，叫價456萬元，減價36萬元即獲承接，呎價約7,692元；原業主於2017年4月以466萬元購入，帳面損手46萬元。該盤周末連錄約6宗買賣，創下約兩年以來的同期新高。

ONE INNOVALE貶18% 碧湖花園5月錄至少兩宗買賣，全屬蝕讓。該行周志華指，最新錄得3座低層F室，實用面積約400方呎，叫價約400萬元，上車客獲減32萬元，即購入單位自住，呎價約9,200元，原業主於2021年以526萬元購入，單位帳面貶值約30%。

粉嶺北ONE INNOVALE亦連錄買賣。市場消息透露，ONE INNOVALE-Archway B座高層9室，實用面積約285方呎，原業主持貨不足3年即沽貨，以375萬元售出，呎價約13,158元，期內帳蝕逾87萬元，樓價跌幅約18.9%。

元朗單幢樓連錄成交。消息稱，興發大樓中層單位，實用面積約339方呎，最近叫價346萬元，終以276.8萬元成交，呎價約8,165元。原業主持貨約8年，帳面蝕逾50萬元，貶值約15.5%。

愛炫美8載損手近6% 荃灣海之戀系列屋苑，5月暫錄約8宗二手買賣。美聯何振榮表示，海之戀‧愛炫美5C座高層D室兩房戶，實用面積約538方呎，獲家庭客以883萬元購入，呎價約16,413元。原業主於2017年9月以937.8萬元購入，近8年貶值近6%。

此外，港島中價屋苑都要蝕賣吸客。中原梁嘉駿表示，鰂魚涌逸樺園1座低層D室，實用面積約614方呎，放售數月，以1,070萬元成交，呎價約17,427元。原業主持貨約6年帳蝕210萬元。銀主出貨更積極，消息稱，北角柏蔚山3座低層同類物業，市傳以780萬元售出，呎價僅約1.5萬元，約6年帳面貶值逾45%。

息口走勢向下，加上租金持續向上，美聯預期，供平過租情況下，第二季二手成交量有望增約6.2%至約1.1萬宗水平，一手成交增幅料約13.7%，租金料再升約3%，樓價預計會再回調，但跌幅會收窄。

新界屋苑最新蝕讓成交