簡訊一覽
●長和(00001)旗下歐洲電訊業務CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）公布，截至今年3月底止首季收入25.1億歐元，按年跌0.99%，按季跌8.76%；毛利按年升2.14%至18.58億歐元，按季則跌2.88%；截至3月底活躍客戶按年升3.17%至4560萬；合約客戶流失率持平於1.2%。期內，資本開支按年跌19.05%至3.4億歐元。截至3月底，債務淨額24億歐元，較去年12月減少4%。
●舜宇光學科技(02382)4月手機鏡頭出貨量1.03億件，按年增加1.3%，按月增加9.2%。期內手機攝像模組出貨量3,924.7萬件，按年跌14.1%，按月升5.2%；車載鏡頭出貨量約1,156.6萬件，按年增28.9%。
●陽光保險(06963)於5月8日被華杉瑞聯基金管理減持3,494.35萬股，每股均價約3.4元，持股量由12.97%降至11.97%。
●富達於5月9日在場內減持途虎養車(09690)32.23萬股，每股均價約16.68元，持股量由6.03%降至5.99%。
●施羅德於5月8日在場內買入申洲國際(02313)324.39萬股，每股均價約56.91元，持股量由4.94%增至5.16%。
●美麗田園醫療健康(02373)宣布，昨日認購浦發銀行發行的1.3億元人民幣保本理財產品，產品期限90天。
●網購平台HKTVmall母企香港科技探索(01137)4月平均每日訂單總商品交易額（GMV）2,100萬元，按月跌4.5%，按年亦降2.8%；獨立客戶數目按月跌2.8%至58.2萬人，按年跌2%；每月活躍HKTVmall應用程式使用者按月跌2.6%至156.7萬人，按年降3.7%。
●知行科技(01274)公布，旗下專注於機械人研發及商業化的全資子公司艾摩星機器人，與小工匠機器人股東簽署了股權轉讓框架協議，艾摩星機器人將出資收購小工匠機器人的大部分股份，成為控股股東。
●日媒報道，日產汽車（Nissan）計劃擴大裁員規模至近兩萬人，或相當於總員工數量的15%。
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