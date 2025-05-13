歐元偏軟曾跌逾1% 資管公司看好轉買

中美經貿聯合聲明公布後，美元強勢，一眾非美貨幣捱沽。其中歐元表現較弱，在亞洲時段曾跌1.25%，兌美元曾報1.1107；兌港元曾報約8.68。不過，東方匯理全球外匯主管Andreas Koenig表示，4月初由美國總統特朗普發布新關稅政策所造成的動盪，其力量很難被輕易消除。歐元兌美元上個月一度攀升至1.15，創下2021年末以來的最高水平，他認為這是一種結構性變化，其影響將比目前想像的更加深遠、更加持久。

歐降息幅度或超預期 據報，包括東方匯理在內的資產管理公司，近期都紛紛由沽歐元變為買歐元策略，主要是看到歐元迎來近年最好的一年。雖然歐洲仍存在許多問題，但綜合分析認為，全球市場過去普遍對美國資產超買，金額達數萬億美元，即使只是部分回流，也可能大幅利好歐元，或導致1999年歐元誕生以來再次興起。

另歐元區減息幅度或超出此前預期。外媒引述一份向經濟師查詢的月度統計報告指出，歐洲央行去年6月至今7度減息之後，經濟師普遍預期6月和9月會再度減息，這將使存款利率從目前的2.25厘降至1.75厘，高於上次調查的兩厘。主要原因是經濟師預計，2026年前兩個季度的平均通脹分別為1.7%和1.8%，低於上一次調查時預期的1.9%。

英減息以通脹作考量 英鎊昨亦下跌，但跌幅少於歐元。英鎊兌美元曾挫0.84%至1.3194；兌港元曾見10.28算。英倫銀行上周四議息後，委員們以5票對4票通過減息0.25厘，符預期。有份投贊成票的副行長Clare Lombardelli稱，主要考慮因素是英國國內通脹的走勢，而不是美國關稅。有證據顯示，減息後的4.25厘基準利率，仍屬限制性的利率水平。