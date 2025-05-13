油價曾彈3% 三桶油遭削目標價
國際油價昨日顯著反彈，主要受到中美兩國暫緩互徵高額關稅所提振，市場憧憬這對全球經濟有利，可提升對原油的需求。紐約期油和倫敦布蘭特期油曾彈逾3%，分別報每桶63.1美元和66.38美元。分析認為，原油市場短期或會延續興奮情緒，可是主要石油生產國一日不顯著減產，油價中期下行趨勢不變。
石油股方面，滙豐環球研究發表報告指，中國海洋石油(00883)對於上游勘探和生產的敏感度最高，預計今年每桶布油價格每下跌10美元，將令中海油盈利減少16%，而明年減少25%，因而需要削其股份目標價7.61%至19.4元。
沙特阿美首季少賺4.7%
至於全球最大石油公司沙特阿美（Aramco），同樣受到油價下跌影響。其日前公布的首季盈利為260億美元（約2,028億港元），按年跌4.7%，但仍優於市場預期的253億美元。公司宣派季度股息，總額211億美元，外加兩億美元績效掛鈎股息。即總派息額為213億美元，大幅低於去年同期的310億美元。
在截至3月底止，這家沙特阿拉伯國營石油公司首季經營活動現金流317億美元，按年跌5.6%；平均實現原油價格每桶76.3美元，按年跌8%，按季則升4%。
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