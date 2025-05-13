油價曾彈3% 三桶油遭削目標價

國際油價昨日顯著反彈，主要受到中美兩國暫緩互徵高額關稅所提振，市場憧憬這對全球經濟有利，可提升對原油的需求。紐約期油和倫敦布蘭特期油曾彈逾3%，分別報每桶63.1美元和66.38美元。分析認為，原油市場短期或會延續興奮情緒，可是主要石油生產國一日不顯著減產，油價中期下行趨勢不變。