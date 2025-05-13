日債息近25年高 Yen兌港元低見5.24

中美貿易談判初步達成共識，刺激環球股市狂歡並拋售避險資產。周一日本30年期國債孳息率攀升至2000年11月以來最高水平，觸及3.003厘，單日升逾9點子。日圓兌每美元則顯著急挫，日內見148.59的一個月低位，折合每百日圓兌港元在5.24，足見市場再啟動「追逐風險」（Risk On）模式。

與美貿談拒犧牲農業 有分析提及，由於市場對日本央行加息的預期減弱，所以帶動日本國債近期表現出色，其中屬超長債的30年期日本國債孳息率更顯著飆升。要留意，有指日本超長期國債近期吸引了破紀錄的外資流入，但不少大型壽險公司卻減持相關債券。

至於中美即將大幅互降關稅90日，外界最新將焦點轉移至日本與美國能否就關稅握手言和。不過，日本首相石破茂在國會表示，不會接受美國任何不包括汽車協議的初步貿易協議，惟他同時表示，增加由美國進口玉米，可以是與美國進行貿易談判的選項之一。

石破茂又強調，日本不會為了贏得美國對汽車關稅讓步而犧牲國內農業，但仍可以將玉米用作乙醇燃料，作為生物質燃料使用，且符合日本的國家利益。據悉，美國去年向日本出口價值28億美元的玉米，從而抵銷對中國出口玉米下降80%的影響。

日本首席貿易談判代表赤澤亮正則稱，將繼續尋求解除美國的所有關稅措施，希望在6月時達成某種形式的協議。據日媒報道，美國與日本的貿易協議可能會在7月初達成，屆時將適逢日本宣布舉行大選。目前日本已提出擴大在美國的汽車相關投資，並加強船舶建造的合作，試圖促成協議。

Sharp上財季轉賺20億 企業消息方面，聲寶（Sharp）有傳擬將生產液晶面板的廠房賣給鴻海，冀減少從事液晶面板事業，重振業績。該企公布截至今年3月底止的第四財季純利為396.9億日圓（約20億港元），按年和按季均由虧轉盈，亦勝市場預計的賺205.9億日圓。其股價昨收升6.78%，報937.4日圓。

去年全年計，Sharp賺360.95億日圓，對上一年錄虧損1,499億日圓。不過，展望今年，該企料全年只賺100億日圓，亦即按年少72.3%。