美匯重越101 資金料返美元資產

隨着中美同時下調關稅，市場的風險偏好升溫，資金亦從美國國債市場流走，轉向股票等風險資產，使得美國10年期國債孳息率一度高見4.463厘。與此同時，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數亦升逾1.4%，最高見101.94，側面證明了資金正在重返美元資產。

估聯儲9月始減息 儘管強勢美元不符合特朗普的政策主張，但由於美國利率相對較高，加上關稅風險降溫，令經濟前景有改善，緩解了聯儲局短期內減息的壓力，都成為了推升美元匯率的主要動力。追蹤利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場如今估計聯儲局於6月減息的機率只有7.9%，遠低於一個月前的64.4%；而多數交易員都預期下次減息會發生在9月。

換言之，當美國繼續推進與其他國家的貿易協議，減息預期仍有機會推遲，而息差將會吸引更多資金流向美元。經濟前景與通脹之間的相互影響下，聯儲局似乎更願意等待情況變得明朗，尤其特朗普的政策經常朝令夕改，太早調整貨幣政策反而會成為風險。

ING銀行外匯策略師Francesco Pesole表示，周二公布的消費物價指數（CPI）的參考作用有限，因為無論結果如何，聯儲局進一步採取「鷹派」立場的空間有限，亦不會在短期內減息。展望未來數周，美元應該會繼續受到不同力量的拉扯，兩個方向的風險開始呈現出微妙的平衡。美匯指數可能會在100附近開始形成支撐位。