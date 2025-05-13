美棄全球化恐損經濟

特式關稅欠理據 成效遜劃一收19% 隨着中美關稅一朝回到美國總統特朗普口中的「解放日」（Liberation Day，即4月2日公布對等關稅）前，特朗普在關稅議題上的退縮，證明所謂的對等關稅對經濟的效用明顯是弊多於利。美國全國經濟研究所（NBER）一篇工作論文亦指出，特朗普的針對性關稅，成效甚至遠不如劃一徵收19%的關稅，一旦貿易夥伴展開報復，更會使美國經濟福祉（Welfare）受到3.8%的損害，意味着「特」式關稅完全是缺乏理據支持。摩根大通的分析亦警告，美國背棄全球化後，恐怕會像當初英國脫歐一樣，長遠損害經濟潛力。

撰寫該論文的作者Ina Simonovska等人指出︰「最佳的關稅率會隨着貿易赤字擴大而提高，但這與某個貿易夥伴的雙邊赤字無關。」背後原理相當簡單，因為考慮到美國的經濟結構、潛在的關稅轉嫁效應等因素，針對特定國家設置高關稅的作用不大。

摩通警告似英脫歐時陷困 按照經濟模型的分析，美國希望減少貿易赤字、提升福祉（用消費水平及勞動負擔計算的國民實質生活水平指標）最佳做法，是對所有進口商品劃一徵收19%的關稅，在未考慮貿易夥伴報復的情況下，劃一關稅可以提高美國國民的福祉1.79%，降低貿易逆差19.1%；相比之下，特朗普的對等關稅只能夠提高福祉1.13%，降低貿易赤字18.1%。在貿易夥伴實施等額報復的情況之下，劃一關稅對美國所帶來的損害同樣較低。

事實上，特朗普最初宣布對等關稅時，但凡有一點經濟學常識的人，都明白其關稅公式是不合邏輯的。該公式只是單純將貿易逆差金額除以進口金額，再除二。美國企業研究院（AEI）高級研究員Stan Veuger直言，該公式沒有考慮到需求彈性、價格彈性等基本因素，在經濟理論中完全沒有依據，甚至是錯誤的。

昨日金融市場在中美關稅傳來好消息後的反應，亦證明市場對待關稅的態度。摩根大通的研究報告提到，美國貿易政策轉變的影響，將一直持續到未來。此前英國脫歐後經濟陷入掙扎的經驗，為美國當前背離全球化轉向提供警示。

報告指，英國脫歐後，英國貨物貿易估計較未脫歐時低15%，製造業佔國內生產總值（GDP）比例降至僅9%。來自歐盟的與工作相關移民從脫歐公投前的0.4至0.5%降到2021年的0.1%，加劇勞動力短缺並推動通脹。英國資本支出對比美國及歐元區趨勢缺口達15%，且差距至今仍然顯著。英國每小時生產力增長從1997至2006年平均2.2%，降到2017至2019年的0.9%，並在2022至2024年轉為負0.3%。

這種緩慢的結構性惡化或是英國經驗中最具啟發性教訓，美國可能將經歷類似情況。換言之，就算美國經濟能夠在短期內避免衰退，但去全球化及孤立主義仍會對增長、投資和生產力帶來緩慢的負面影響。

巴克萊憂長期通脹風險大 巴克萊銀行亦警告，雖然目前高頻數據尚未反映出美國物價因為關稅而受到明顯影響，但預期核心消費物價指數（CPI）本月開始增速將明顯加快。到今年第四季時，核心CPI按年升幅有機會反彈至4%，長期通脹風險比聯儲局的預期更加嚴重。雖然巴克萊仍估計今年內會有兩次減息，但提醒「傾向於減息次數會更少」。

美匯指數年內表現