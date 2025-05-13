裕元上季少賺24% 毛利率降
儘管訂單增加，以及鞋履產品平均售價較去年同期升2.5%至每雙20.04美元，但全球最大運動鞋、休閒鞋廠裕元集團(00551)在今年首季純利仍按年下挫24.61%，至8,347.9萬美元（約6.51億港元）。
憂慮第三季訂單
公司解釋，主要是經營環境的波動，部分製造產區的訂單滿單率及產能利用率大幅高於平均值，造成產能負載不均情況，生產效率欠佳，加上各地新增人力及薪資上漲，推高人工成本所致。
該企為多個國際體育品牌代工，產能遍布全球。首季其整體毛利率下跌2.23個百分點至22.87%。當中收入貢獻最大的運動/戶外鞋營業收入升3.75%至10.33億美元；休閒鞋及運動涼鞋營收大漲34.31%，至2.05億美元。
展望今年，裕元認為，全球對等關稅相關挑戰、反覆的地域衝突等都不利於短期經營環境，均影響着今年下半年的訂單能見度，尤以傳統淡季的第三季度為最差。公司將積極監測經濟環境，並繼續致力於中長期產能布局策略，以穩固生產效率。
寶勝純利挫20%
至於裕元持股62.55%的寶勝國際(03813)，今年首季營收按年挫5.42%至51.07億元人民幣，純利更大降20.64%至1.38億元人民幣，主因內地零售環境愈趨多變導致客流量持續波動。
裕元又透露，今年4月公司綜合經營收益淨額為6.58億美元，按年升1.25%。至於旗下寶勝同月綜合經營收益淨額為13.73億元人民幣，按年下跌15.32%。
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