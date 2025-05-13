滙豐香港助兩內企拓中東市場

滙豐銀行透過滙豐香港，與兩間內地企業──佳都科技及飛書深諾，分別簽署合作諒解備忘錄，以助其拓展具潛力的中東市場。

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁顧問陳紹宗，與佳都科技執行總裁陳嬌，以及飛書深諾首席執行官沈晨崗，於香港官方代表團出訪卡塔爾及科威特期間，簽署合作諒解備忘錄。代表團成員包括滙豐香港、佳都科技，以及飛書深諾集團在內超過50間香港及內地企業。

港盼與卡塔爾加強合作 滙豐香港指，將利用其深厚的金融和市場專才以及環球網絡，協助中國企業開拓中東市場，以把握海灣地區的新興機遇，包括經濟多元發展、智慧城市願景，以及亞洲與中東間日益增長的區域貿易和投資。根據滙豐環球研究，亞洲與中東的商品貿易預計將從去年的8,000億美元增長至2035年的1.7萬億美元。

港府官員正在卡塔爾訪問，財經事務及庫務局官員與卡塔爾金融中心代表會面，卡塔爾金融中心行政總裁Yousuf Mohamed Al-Jaida表示，卡塔爾與內地乃至香港的聯繫在近數十年，尤其是在「一帶一路」倡議推動下已更深更廣，港府則指希望推動雙方新合作，鞏固兩地金融中心地位。