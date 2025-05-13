標普：華穩樓價助谷消費 料全年新盤銷售僅減3%

當樓價上漲，手持住宅資產價值在帳面上有所進帳，消費信心也會隨之上升。國際信貸評級機構標普認為，中央連串穩定樓價的措施，有助加強消費信心，對內地經濟有正面影響，預期當局將穩樓價視為消費需求的關鍵，以及是抗關稅壓力重要一環。

標普指，內地樓價下行趨勢終於有放緩迹象。該機構估計，今年內地新樓銷售額按年跌幅將較去年有所收窄，料今年僅跌3%，遠低於去年的17%跌幅，整體銷售額介乎9.3萬億至9.4萬億元（人民幣‧下同）。自去年9月中央推出一系列支持政策後，內地高端城市的樓市持續復甦，反映樓市買家信心和需求正恢復，更相信後續一手樓市銷量將回穩。

另外，內地上市的深圳經濟特區房地產集團（深深房）公布，與恒大地產合資公司廣東建邦集團（惠陽）實業之間的借款合約糾紛案件取得新進展，深深房已根據民事判決申請強制執行。