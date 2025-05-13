標普：華穩樓價助谷消費 料全年新盤銷售僅減3%
當樓價上漲，手持住宅資產價值在帳面上有所進帳，消費信心也會隨之上升。國際信貸評級機構標普認為，中央連串穩定樓價的措施，有助加強消費信心，對內地經濟有正面影響，預期當局將穩樓價視為消費需求的關鍵，以及是抗關稅壓力重要一環。
標普指，內地樓價下行趨勢終於有放緩迹象。該機構估計，今年內地新樓銷售額按年跌幅將較去年有所收窄，料今年僅跌3%，遠低於去年的17%跌幅，整體銷售額介乎9.3萬億至9.4萬億元（人民幣‧下同）。自去年9月中央推出一系列支持政策後，內地高端城市的樓市持續復甦，反映樓市買家信心和需求正恢復，更相信後續一手樓市銷量將回穩。
保利附屬獲准發70億票據
滙豐環球研究亦認同，內地樓市正經歷結構性復甦。該行指，中國海外發展(00688)上周發行兩批境內債，票面息率均創新低，而低利率將會是推動內房結構性復甦的關鍵；又指優質房企在資本化率壓縮下，估值有較大上調空間。
保利置業集團(00119)昨指，全資附屬上海保利置業接獲由中國銀行間市場交易商協會發出的接受註冊通知書，該附屬獲准在內地發行註冊金額為70億元的中期票據，額度有效期為兩年，可於期內分期發行。
寶龍子企清盤聆訊改7月
另外，內地上市的深圳經濟特區房地產集團（深深房）公布，與恒大地產合資公司廣東建邦集團（惠陽）實業之間的借款合約糾紛案件取得新進展，深深房已根據民事判決申請強制執行。
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