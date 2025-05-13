高盛下調中芯收入預測 仍薦買

高盛預期，中芯的產品平均售價復甦時間將較預期長，惟憧憬該公司持續提高利用率和改善產品組合，高盛目前基本保持穩定毛利率預測，預料今年可達20.8%，2026至2029年料維持20%以上，但將2025至2029年淨利潤分別下調30%、21%、15%、14%及15%。

報告仍重申對中芯的正面看法，預期該公司可受惠於本地生產需求增加以及產品升級，維持「買入」評級，目標價從62.7元上調至63.7元。

摩通估產品售價續受壓 另外，日資投行野村雖然大幅上調中芯目標價逾一倍至42.5元，但仍較該公司股價低4.38%。野村指出，中芯首季收入增長低於公司指引，主要是期內生產線出現問題，導致晶片良率受影響，管理層亦預期，相關影響最少持續至第二季。

摩根大通對中芯的目標價同樣偏低，重申「減持」評級及32元目標價不變。摩通指出，中芯第二季預估出貨量持平，產品平均售價持續受壓，由於業務能見度仍低，對其下半年前景維持審慎看法。

中芯股價年內走勢