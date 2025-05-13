華首4月汽車產銷破千萬

據中汽協統計，今年首4個月累計，內地汽車產銷量分別完成1,017.5萬輛和1,006萬輛，按年各增12.9%和10.8%。其中，新能源汽車產銷量分別完成442.9萬輛和430萬輛，亦分別升48.3%和46.2%，新能源車佔新車銷量比例達42.7%。單計4月，新能源車產銷量錄125.1萬輛及122.6萬輛，也大增43.8%及44.2%。

申飛行車生產許可證獲受理 不過，比起數據向好，中美貿談初步成果令市場喜出望外，似乎更能激發內地汽車股全速起動。3大「造車新勢力」昨日升幅介乎7.22至10.63%，當中，以小鵬升幅最顯著，領先一眾在美上市的新能源車中概股。該企旗下飛行汽車公司小鵬匯天上周五指，首架飛行汽車生產許可證申請獲內地民用航空中南地區管理局受理，該企股價昨日早段一度狂飆12.23%，高見84.4元。

滙豐上調吉汽今明年盈測 近日有內媒指，有用戶不滿SU7 Ultra選配碳纖維雙風道前艙蓋（車頭冚）的散熱效果，即使小米上周三已發聲明致歉等，但據報仍未能阻止退訂潮。小米股價昨早一度插水5.74%，低見48.4元，直至尾市跌幅收窄，全日成交高達178.2億元。

小米及3大造車新勢力股價表現