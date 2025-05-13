華首4月汽車產銷破千萬
新能源車銷量飆46% 小鵬股價漲逾一成
繼內地乘用車4月零售量創下175.5萬輛的近10年同期次高紀錄之後，中國汽車工業協會昨日公布，首4個月汽車產銷量史上首次雙雙突破千萬輛。儘管內地汽車出口美國比例不大，但受惠昨日中美互降報復式關稅，中資汽車股應聲急彈。其中，小鵬汽車(09868)股價更漲逾一成，以83.2元收市，正式全面收復美國4月2日宣布對等關稅「解放日」以來的失地。
據中汽協統計，今年首4個月累計，內地汽車產銷量分別完成1,017.5萬輛和1,006萬輛，按年各增12.9%和10.8%。其中，新能源汽車產銷量分別完成442.9萬輛和430萬輛，亦分別升48.3%和46.2%，新能源車佔新車銷量比例達42.7%。單計4月，新能源車產銷量錄125.1萬輛及122.6萬輛，也大增43.8%及44.2%。
出口方面，內地汽車於首4個月共錄193.7萬輛，按年增6%。其中，新能源車出口64.2萬輛，增長52.6%。4月計，整體汽車出口量按月升2%，按年亦增2.6%。中汽協指，今年內地各項宏觀政策協同發力，為穩定汽車市場提供強大支撐，同時企業產品技術不斷升級、產品價格相對穩定，共同促進市場活力持續釋放，顯見政策支持及技術升級利好車市行情。上周東風集團(00489)旗下嵐圖汽車就在阿聯酋舉行品牌發表會，正式進軍中東市場。
申飛行車生產許可證獲受理
不過，比起數據向好，中美貿談初步成果令市場喜出望外，似乎更能激發內地汽車股全速起動。3大「造車新勢力」昨日升幅介乎7.22至10.63%，當中，以小鵬升幅最顯著，領先一眾在美上市的新能源車中概股。該企旗下飛行汽車公司小鵬匯天上周五指，首架飛行汽車生產許可證申請獲內地民用航空中南地區管理局受理，該企股價昨日早段一度狂飆12.23%，高見84.4元。
至於獲大行力撐首季業績預期強勁的小米集團(01810)，昨日股價卻逆市跌1.46%，收報50.6元。小米創始人雷軍近日發文坦言：「過去一個多月是創辦小米以來最艱難的一段時間，情緒比較低落。」未知是否源於小米的電動車SU7自3月底深陷連串風波。
滙豐上調吉汽今明年盈測
近日有內媒指，有用戶不滿SU7 Ultra選配碳纖維雙風道前艙蓋（車頭冚）的散熱效果，即使小米上周三已發聲明致歉等，但據報仍未能阻止退訂潮。小米股價昨早一度插水5.74%，低見48.4元，直至尾市跌幅收窄，全日成交高達178.2億元。
對於上月已就首季業績發盈喜的吉利汽車(00175)，滙豐環球研究相信，吉汽提出私有化電動車分支極氪的建議，將支持研發、供應鏈及產品組合集中的協同效應。基於吉汽內地市場銷量增長帶來更高毛利率展望，該行決定上調對吉汽今、明兩年盈利預測6至7%，並調升該企股份目標價約8.33%至26元，維持「買入」評級。招商證券更將該企目標價由23.2元調高至27.5元，予「增持」評級。
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