道指高開逾千 收復徵對等關稅後失地

中美兩國達成重要共識，建立經貿磋商機制之餘，且暫停實施報復性關稅，刺激美股周一開市早段大漲，其中道指升1,095點或2.65%，報42,345點，納指和標指各升4.15%和2.98%，報18,674點及5,828點，3大指數均收復自4月初以來美國總統特朗普公布開徵對等關稅以來的失地。

日股創個半月新高 美股消息方面，外媒報道，蘋果公司（Apple Inc.）正考慮向今年稍後推出的iPhone系列產品加價，主因新功能推出，而包括iPhone Pro和Pro Max機型在內的高階手機將會在中國生產。Apple股價周一早段升6.55%，報211.27美元。

Shopify將納入納斯達克100指數成分股，5月19日起生效，Shopify股價周一早段升11.64%。

此外，昨日亞太區股市也全線上揚。其中，日經平均指數連升3日，收報37,644點，升140點或0.38%，創一個半月以來收盤新高。東證指數（TOPIX）收漲8點或0.31%，報2,742點，是連續12日向上之餘，也是8年來首見。

財務省昨日公布，4月外資在日本股市淨買入3.67萬億日圓，帶動年內淨賣出日股的金額縮窄至1.43萬億日圓。同月日本投資者於海外股市淨買入3.27萬億日圓，是連續兩個月加倉海外股票，首4月淨買入累計金額擴大至6.55萬億日圓。

台韓做好 印度飆3% 對出口極之敏感的台灣股市同樣做好，台灣加權指數收報21,129點，升214點或1.03%。亞洲股王台積電收升0.84%，報957元新台幣；鴻海收報153元新台幣，升4.08%。

另南韓股市昨日以全日高位收市，首爾綜合指數收報2,607點，升30點或1.17%。

至於印度與巴基斯坦上周末宣布全面停火，印度孟買30指數（Sensex）升2,975點或3.74%，報82,429點。新加坡、馬來西亞、印尼、泰國昨日因「衞塞節」假期休市。