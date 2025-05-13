騰訊上望645元 收入看升10%
中美關係緩和，市場的風險胃納有所改善，資金重新聚焦科技企業。里昂發表研究報告重申對騰訊控股(00700)的「高度確信跑贏大市」評級，預測首季業績將表現穩健，收入按年增長10%至1,753億元（人民幣‧下同），經調整除息、稅前利潤（EBIT）錄673億元，按年增長15%，主要受惠於遊戲業務及廣告業務增長，當中遊戲收入增長15.8%，線上廣告收入按年增長17.4%。
騰訊於去年第四季度加強採購圖像處理器（GPU），憧憬雲計算業務在今年下半年增長或加快。里昂認為，在關稅不確定性中，該股較具防守性，維持目標價645港元，預測該公司未來3年收入及盈利年均複合增長率將達到十數個百分點及15至20%。
中金削聯想目標價12%
另邊廂，聯想集團(00992)正式發布涵蓋所有應用場景的超級智能代理，並首次定義了超級智能代理的核心功能。中金認為，這標誌着該企向混合人工智能（AI）又邁進了一步，故維持對聯想的盈利預測及「跑贏行業」評級。不過，考慮到個人電腦行業（PC）的平均估值因貿易摩擦而下降，下調聯想的目標價12%至13.78港元，相當於預測2026財年市盈率13倍。
此外，內媒報道，具身智能公司─自變量機器人科技完成數億元的A輪融資，美團戰投領投、美團龍珠跟投。自變量機器人表示，本輪融資將用於加速全自研端到端通用具身智能大模型與機械人本體的同步疊代，以及未來多個應用場景的智能化方案合作和落地。
自變量機器人於A輪融資前，還完成由華映資本、雲啟資本及廣發信德投資的數億元Pre-A+++輪融資。該企自成立起不到一年半時間內已完成7輪融資，累計融資金額超過10億元。
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