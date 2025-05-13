騰訊上望645元 收入看升10%

騰訊於去年第四季度加強採購圖像處理器（GPU），憧憬雲計算業務在今年下半年增長或加快。里昂認為，在關稅不確定性中，該股較具防守性，維持目標價645港元，預測該公司未來3年收入及盈利年均複合增長率將達到十數個百分點及15至20%。

此外，內媒報道，具身智能公司─自變量機器人科技完成數億元的A輪融資，美團戰投領投、美團龍珠跟投。自變量機器人表示，本輪融資將用於加速全自研端到端通用具身智能大模型與機械人本體的同步疊代，以及未來多個應用場景的智能化方案合作和落地。

自變量機器人於A輪融資前，還完成由華映資本、雲啟資本及廣發信德投資的數億元Pre-A+++輪融資。該企自成立起不到一年半時間內已完成7輪融資，累計融資金額超過10億元。