人幣兌每美元曾升穿7.2 或續漲

受惠中美貿易談判的重大進展，人民幣在岸及離岸價周一盡顯強勢。其中，離岸價一舉升穿7.2算，曾大升逾450點子，甚至高見7.1921兌每美元，逾半年來首次，即每百港元兌92.28元人民幣。投行高盛昨趁人民幣匯市升勢前已大手調高人民幣預測，預估人民幣將於未來12個月內升至7算水平，折合每百港元兌人民幣或失守90。

高盛指，因應中美會談的形勢，加上人民幣匯價被低估，決定調高人民幣匯率未來12個月的預測，此前預期為7.35算；又估人民幣在6個月內將達7.1算。該行續指，中國出口強勁將推動人民幣匯率上行，而且內地政府較傾向使用其他政策工具來支持經濟，而非讓人民幣貶值。

華對美出口望大幅反彈 中國人民銀行發布的人民幣中間價周一報7.2066，按日升29點子。隨着中美貿易戰降級，人民幣在岸價下午4時半收報7.2132，單日急升329點子，亦創半年來新高，之後升勢不斷擴大，更高見7.2011。

荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林分析指，中美貿談正面消息可能會鼓勵資本流入內地市場，並支持人民幣在短期內進一步升值，儘管目前較難判斷人民幣升值將如何與美元復甦之間取得平衡，但仍預測人民幣兌每美元區間介乎7至7.4算不變。對中國經濟的影響而言，中美關稅戰停火90天，可能調升該行第二季及第三季內地經濟增長的預期，並預期5月和6月中國對美的出口或將大幅反彈。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰亦回應指，這次關稅降幅超出預期，反映雙方意識到關稅將影響全球增長，惟部分關稅暫緩90天可能不足以讓雙方達成詳細協議，該行仍等待該協議其他條款的更多細節，例如中國是否會放寬稀土出口限制。基於大市即時反應正面，該行料市場在短期內將恢復風險偏好。

離岸人幣年內反覆