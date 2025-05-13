大摩：對沖基金重新投入中國股票

中美貿易談判取得進展，摩根士丹利表示，在看到中美可能達成貿易協議的迹象後，對沖基金上周已重新投入中國股市，特別是美國的對沖基金，同時減持在泰國、香港、印度和澳洲為首的大多數亞洲地區倉位，認為消息是市場近期正面的催化劑。

粵港澳金融加強互聯互通 該行指，對沖基金已增加對中國股市的好倉，包括買入在美股交易、A股市場交易的股份。另指出，若緊張的貿易局勢持續，將增加中國股市風險溢價。隨着談判有進展，將支持近期資金流動、對中國市場的配置，相信持倉較少的投資者，更願意進行全球多元化資產配置，以及投資科技與人工智能（AI）、新消費相關板塊。

與此同時，中國的金融監管機構再出手發展粵港澳金融市場互聯互通。為推動廣州南沙在大灣區新發展格局戰略支點，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局及廣東省人民政府發布《關於金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》，提出30項重點舉措，以加強社會民生領域金融服務、發展特色金融服務、推進粵港澳金融市場互聯互通及完善金融監管機制。

就跨境支付服務便利化，將有序擴大港澳居民代理見證開戶試點銀行範圍，探索試點開展信用卡視頻面簽。同時會加強跨境信用融資便利，支持粵港澳3地徵信機構開展跨境合作，探索推進徵信產品互認。在法律法規、安全可控的前提下，允許在南沙和港澳地區均有分支機構的銀行開展內部數據跨境流動試點。另外，在港澳居民同意前提下，允許在南沙的港資或澳資銀行，共用其母行掌握的同一居民信貸狀況。