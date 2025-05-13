寧德首日孖展517億 超購21倍

該企每股H股招股價263元，較A股周一收市價257元人民幣（約276.69港元）只折讓4.94%。是次在港發行約1.17億股H股，當中7.5%為本地公開發售，其餘為國際配售，集資約310.06億元，另設超額配股權，最多再發行1,768.41萬股H份，即集資額可增至356.57億元。

其基礎投資者陣容星光熠熠，包括中國石化、科威特投資局、加拿大皇家銀行（RBC）投資管理部門等23名投資者，合共認購超過26億美元。

值得留意的是，寧德時代已獲聯交所豁免，毋須受任何回補機制所規限。換言之，即使是次公開發售部分超額認購倍數逾100倍，其發售佔比維持在7.5%，不用增至50%，變相較有議價能力的機構投資者可以獲派更多貨。

三花智能獲中證監准南下 耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，以寧德時代的市值及發展潛力，未來有機會「染藍」納入恒指成分股，相信只是時間問題。

他又指，即使該公司已在深圳交易所創業板上市，但現行制度下，一般香港投資者不能就深圳創業板股份進行買賣，因此其在香港以H股上市，勢必掀起新股熱潮。

「A+H」公司陸續有來，在深圳上市的全球最大製冷空調控制元器件製造商三花智能，其來港上市已獲中國證監會批准，取得上市備案，下一步將可以進行聯交所上市聆訊。據文件，其發行最多4.76億股股份。

港元一個月拆息連跌5日 大型集資活動未有影響市場資金，香港銀行同業拆息（HIBOR）普遍未止跌。據香港銀行公會資料，僅12個月期拆息向上，較上個交易日升0.02厘至3.26厘。隔夜拆息跌0.02厘至0.071厘，繼續見近3年低位。與樓按相關的一個月拆息報1.92厘，跌0.01厘，較上周五跌幅0.98厘大幅縮窄，但連跌5日，續創逾兩年半新低。

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