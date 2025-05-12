股市估市：資金回流 港股料穩步上揚

港股在假期後靠穩，整體走勢明顯改善，儘管恒生指數仍在50天線（現處22,790點）附近爭持，但總算可連續7個交易日上升，是輪升浪累計漲4%；恒指上周共上揚363點，已是連續4星期向上，升幅累計有9%。

宏觀消息上，中美的關稅爭端漸見明朗，最低限度兩個國家已打開溝通大門，縱使兩國互相徵收關稅已成定局，亦勢必危及經濟，但至少美國早前叫出的超高關稅已是上限，而市場亦已逐步接受環球的新經濟格局，投資市場後向正逐步企穩，加上從港元拆息可見，資金正悄然流入本港，恒指在此情況，應有條件逐步企穩，並進一步向上挑戰24,000點水平。

萬利調整後有望反彈 另一邊廂，資金似乎有重回美股趨勢，隨着貿易戰的憂慮減低，投資者可留意受相關因素拖累的股份。

在美國上市的萬利集團主要在馬來西亞、香港、中國、南韓、新加坡等多個國家及地區的海域提供輪船使用之燃油，並為相關業務制訂解決方案。集團去年面對較大成本壓力，而售價下調亦進一步壓縮毛利率，以致儘管去年收入及銷售量均增長約四成，毛利亦有所下降，加上受貿易戰影響，其股價年初至今下跌超過12%，跌幅大於標普500指數的3.7%。隨着關稅憂慮逐步消化，此類股份或有一定反彈潛力，值得注視。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）