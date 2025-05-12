匯通天下：美元反彈受多項因素支持

上周匯市發展延續利好美元方向，美匯指數受惠挾美元淡倉活動下，或上試102至103水平。美國聯儲局上周宣布維持息率不變，主席鮑威爾認為利率處合適水平，並表示經濟活動和就業等穩健「硬數據」（實際經濟數據如通脹就業等）可令聯儲局保持耐性且不急於減息。

上周公布的首次及持續申領失業救濟金人數皆下跌，反映美國勞動力市場仍然穩定，數據符合鮑威爾認為美國經濟健康，只被負面情緒籠罩的看法，尤其他已表示僅靠疲弱的「軟數據」（情緒指標如消費者及企業信心等）不足以讓該局減息，因近年軟數據一直未能準確預測硬數據方向。目前相信聯儲局短期內轉向「鴿派」的空間或有限，美息相對其他主流國家仍較高，息差因素續有利美元。

美債拍賣反映需求未減 貿易談判轉趨積極亦有利市場氣氛，減慢資金離開美國資產的速度，並支持美元表現。上周美英達成貿易協議後，當日美元及美股皆上升，反映市場對貿談結果反應正面。美國總統特朗普表示將續與部分地區達成貿易協議，雖然與中國的談判進展甚微，但市場仍傾向認為貿談後續偏積極，亦對美元構成支持。

美國國債拍賣結果對美元也是個關鍵考驗，因新債拍賣往往更依賴外國投資者的入標意欲。5月6日及5月8日分別拍賣420億美元及250億美元的10年期及30年期美國國債，兩者的認購倍數分別為2.6倍及2.31倍，皆在一般的兩倍之上，反映投資者對美國國債意欲未減。

此外，日本財務大臣加藤勝信表示無意以賣出美債作談判籌碼，其言論亦紓緩市場對美債的擔憂，目前亦沒有看到外國官方機構正在拋售美債迹象。

日圓轉跌 宜趁低吸納 以上各項因素續支持美匯指數返回100心理關口後，可進一步上試102至103水平。日圓兌每美元跌穿145後，支持位在146.6附近，上周提及的55天線147.24為較強支持，在145以上分批吸納日圓方向不變。歐元兌美元上周五曾跌穿1.1214支持，較大機會下試1.116水平。

英鎊方面，預期在美元回升期間表現較弱，上周英鎊兌美元未能突破2024年9月高位1.34，而英倫銀行減息0.25厘及美英達成貿易協議後，英鎊曾低見1.3211。分析預期英倫銀行將持續減息，或在8月再減0.25厘，以及在9月開始需要連續在今年內減息，但掉期市場僅預期英倫銀行今年只減息兩次各0.25厘，減息預期升溫或利淡英鎊。英鎊今年較大機會跑輸歐元，歐元兌英鎊目前似乎在0.84水平整固，料可重試4月高位近0.874，今年或較大機會在0.835至0.885區間上落。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪