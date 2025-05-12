拍賣消息：悅翠苑銀主盤自由市場呎嗌$6977

多個居屋銀主盤透過拍賣放售，其中，柴灣悅翠苑一個實用面積約559方呎單位，於已補價自由市場開價390萬元推拍，呎價只有約6,977元。

黃開基拍賣行將於周三推出約26項物業，上述居屋單位為低層1室，自由市場估價約500萬元，現時推拍價低約110萬元，差幅約22%；單位同時以290萬元未補價第二市場價推拍。

同場亦翻拍筲箕灣居屋愛蝶灣10座低層E室銀主盤，實用面積約431方呎，自由市場開價調低20萬元，以240萬元推拍，呎價約5,568元，較估價低約52%；第二市場價則減至185萬元，呎價約4,292元，也較估價低約50%。

順欣花園已補價288萬開拍 環亞物業拍賣亦將於下周推拍上水居屋順欣花園2座低層E室，屬銀主盤，實用面積約483方呎，自由市場開價僅288萬元，呎價約5,963元。該單位個別銀行網上初步估價約432萬元，推拍價低約144萬元，差幅約33.3%。

本周亦有不少細價私樓推拍，忠誠拍賣於周三推出約10項物業，包括大嶼山澄碧邨20座中層A室，實用面積約822方呎，鄰近碼頭，今次大幅減價40萬元，僅以160萬元一口價即賣方式推出，不設收回，呎價約1,946元。資料顯示，去年底該屋苑19座中層A室同面積單位，以約270萬元登記易手，成交呎價約3,285元。