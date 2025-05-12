二手成交：藍籌盤周末僅12單 美孚貶一成

新盤市場成焦點，二手交投稍為回落。中原表示，10大屋苑周末兩日錄約12宗買賣，按周下挫約14.3%，兩個項目期內交投捧蛋，荔枝角美孚新邨一房單位，持貨約10年帳面仍貶值約11%。

該行馮健平指，上述為2期吉利徑15號中層C室，實用面積約460方呎，減價17萬元，以463萬元成交，呎價約10,065元。原業主2015年以520萬元買入，帳面蝕57萬元。

薈朗開放式蝕15% 天水圍嘉湖山莊兩日錄約5宗買賣，屬近29個周末新高。美聯杜文輝指，景湖居3座中層A室，實用面積約635方呎，零議價下獲一名女兒以500萬元購入贈予母親，呎價約7,874元。

各區業主繼續蝕讓出貨，包括迷你單位。世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山薈朗2座低層B3室，實用面積約238方呎，開放式間隔，放盤約5日，獲買家以288萬元承接，呎價約12,101元，約9年帳蝕51萬元，貶值約15%。

葵芳匯5年輸131萬 半新盤損手情況持續。中原許偉業表示，葵涌葵芳匯錄首宗兩房戶二手成交，單位為低層D室，實用面積約400方呎，累減約10.5%，成交價532.8萬元，呎價約13,320元，約5年帳面虧蝕131.2萬元。該行許永生稱，長沙灣The Campton高層兩房戶，外區客以825萬元購入，近5年帳蝕142.7萬元。

將軍澳過去3日錄至少18宗二手買賣。消息透露，日出康城LP6第2座中層戶，成交價628萬元，呎價約12,585元，近7年帳面跌價約23.9%。LP10第1B座低層單位，成交價1,050萬元，逾4年帳蝕近200萬元。