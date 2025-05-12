新盤月內交投翻倍

SIERRA SEA第1B期展銷廳的參觀人流絡繹不絕。

SIERRA SEA 1A期佔六成 1B期周三賣 新界大型樓盤獨領風騷。截至昨日，本月一手市場已錄逾730宗成交，較上月同期約340宗多出逾一倍。新鴻基地產( 00016 )的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1A期，銷情勢如破竹，佔期內交投量逾六成。同系列第1B期緊接於本周三開賣，推售168伙，當中160伙以價單形式出售，折實平均呎價約10,842元。

新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA第1B期的示範單位，吸引大量訪客參觀。項目已原價加推價單2號，提供88伙，折實平均呎價約11,198元。同步安排周三作首輪銷售，除價單單位外，另有8伙特色戶以招標形式發售。

新地代理執行董事陳漢麟稱，將發售的價單單位涵蓋15伙一房戶、118伙兩房戶及27伙三房戶，實用面積302至807方呎，折實價由300.05萬至956.76萬元，呎價約9,499至12,944元。銷售當日設A及B組兩個時段揀樓。AG組買家須購入兩至5伙，A3組須購買一伙實用面積650呎或以上的三房單位。該輪銷售今日下午8時截票。

同系的第1A期，以新盤票王的姿態於上月底開售後，昨日再招標售出Aqua Avenue第1座1樓G室特色戶，實用面積280方呎一房戶，外連153方呎平台，成交價422.8萬元，呎價15,100元。該期數已累沽約761伙，套現逾42.4億元。

全新盤安排於平日開賣，剛過去周末兩日只錄逾46宗一手成交，較對上一周約374宗急跌約88%。