新盤月內交投翻倍
SIERRA SEA 1A期佔六成 1B期周三賣
新界大型樓盤獨領風騷。截至昨日，本月一手市場已錄逾730宗成交，較上月同期約340宗多出逾一倍。新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1A期，銷情勢如破竹，佔期內交投量逾六成。同系列第1B期緊接於本周三開賣，推售168伙，當中160伙以價單形式出售，折實平均呎價約10,842元。
新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA第1B期的示範單位，吸引大量訪客參觀。項目已原價加推價單2號，提供88伙，折實平均呎價約11,198元。同步安排周三作首輪銷售，除價單單位外，另有8伙特色戶以招標形式發售。
新地代理執行董事陳漢麟稱，將發售的價單單位涵蓋15伙一房戶、118伙兩房戶及27伙三房戶，實用面積302至807方呎，折實價由300.05萬至956.76萬元，呎價約9,499至12,944元。銷售當日設A及B組兩個時段揀樓。AG組買家須購入兩至5伙，A3組須購買一伙實用面積650呎或以上的三房單位。該輪銷售今日下午8時截票。
同系的第1A期，以新盤票王的姿態於上月底開售後，昨日再招標售出Aqua Avenue第1座1樓G室特色戶，實用面積280方呎一房戶，外連153方呎平台，成交價422.8萬元，呎價15,100元。該期數已累沽約761伙，套現逾42.4億元。
凱和山單日連沽9戶
事實上，近期一手市場以新界盤主導，連同上述項目計，本月至今有近八成交投來自該區。其中，路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，連番減價催谷銷量，昨單日再沽9伙，5月至今已沽約42伙，套現逾1.78億元。
全新盤安排於平日開賣，剛過去周末兩日只錄逾46宗一手成交，較對上一周約374宗急跌約88%。
ST. GEORGE'S兩伙售1.6億
當中，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日以逾1.6億元沽出兩伙三房單位，包括2座15樓B室，實用面積1,868方呎，成交價8,250萬元，呎價約44,165元。
長實集團(01113)的元朗洪水橋#LYOS，昨重新沽出第1C座3樓K室，為實用面積280方呎一房戶，成交價398.4萬元，呎價約14,229元，較3年半前低約16%。
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