台專家：家長金錢觀影響下一代

有「不敗教主」之稱的台灣投資理財作家陳重銘及當地作家吳淡如，在《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》一書中指出，在探討家庭中金錢教育的重要性時，必須明白到父母的金錢觀及消費行為對孩子有深遠影響。

記帳檢討家庭開支 他們認為，父母首先要調整消費習慣，如果無節制地購物及刷卡，就難以教導孩子節儉及克制。當中建議利用記帳及共同檢討家庭開支，這樣父母不但可以向孩子展示財務管理的重要性，更可以教育他們「有錢也不能亂使」的道理。孩子從中可以學會如何管理零用錢，減少衝動消費，同時為未來學習如何運用金錢創造更大價值奠定基礎。

吳淡如指，這個過程雖然困難，但卻是有必要，就算父母不寵壞孩子，別人也會寵壞孩子，尤其在這個少子化的社會，因此父母的正面榜樣尤其重要。

他們提到，在教導孩子理財的過程中，重要的是除了教授他們怎樣妥善管錢，更應強調理財與整體人生規劃的結合。理財不只是數字及帳目的遊戲，更是一種生活方式，反映個人價值觀及人生目標。因此，當家長談論節儉、投資及慈善時，也在同時教導孩子如何設下長期目標，如何做出有益於自身及社會的決策，以及如何在物質及精神層面取得平衡。