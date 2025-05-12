投資公司CEO：勿「遺傳」財務陋習

外地的財金專家，甚至名人又如何向孩子灌輸正確的理財觀，為孩子的理財之路打好基礎？54歲的Mellody Hobson在一個單親、低收入家庭長大，媽媽的理財習慣使Mellody在年幼時就已感到財務焦慮。Mellody憶述，「我們總是缺錢。我們會被驅趕，電話會被停機……我們更曾居於一幢廢棄的建築物。」她又指，媽媽寧願買復活節裙，也不願意交電費。

使用現金 教金錢概念 Mellody現為資產管理公司Ariel Investments聯席行政總裁，在2024年出版暢銷兒童書《關於金錢的無價事實》（Priceless Facts About Money）。她表示，錯誤管理家庭財務及未能適當向孩子展示金錢價值，兩者都是陋習。這些習慣可能導致子女在成年後的財務上產生長期壓力。

她補充，孩子可能會重蹈父母的覆轍。「如果你只繳付最低還款額，孩子也會這樣做；如果你超支，孩子同樣會超支。」媽媽大花筒令她感到困惑、壓力及絕望。「實際上這樣對我造成很大創傷，當你仍是個小朋友時，並沒有控制權，不能去找工作，根本無能為力。」不過，Mellody的成長經歷激勵她追求金融事業。

Mellody表示，早期教導孩子的良好理財習慣，包括討論現金的價值及儲蓄的重要性，父母同時要以身作則。她曾給孩子們3美元現金，並帶他們去一元商店購物，要求他們必須在買糖果（消耗品），及具有重複價值的物品（如玩具）之間作出選擇。她指，這次購物體驗讓孩子在之後去Lego玩具店時，看到一個售價189美元的玩具套裝時有更深的理解。

在孩子面前使用實體現金也會有幫助，因為他們可能難以完全理解一美元的價值，尤其它只以數字形式出現在螢幕上。她稱：「對於孩子來說，它出現在信用卡、手機上，或者（金錢）從銀行自動櫃員機吐出，因此你去解釋為了賺取金錢而工作是非常困難」，並補充，使用現金的話，就可以讓孩子見到金錢是有限，並不會有無窮無盡的現金。