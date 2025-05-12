新美國隊長：着重孩子品格

安東尼麥奇

接棒出演漫威超級英雄電影《美國隊長》（Captain America）新系列的46歲男星安東尼麥奇（Anthony Mackie）指，未必會為孩子購買最新的設計師服飾或索價200美元的運動鞋，即使他負擔得起。

Anthony指，「我讓孩子保持謙遜。他們從未試過擁有一對Jordan鞋，並不沉迷於網上炫耀。我可能是一位大明星，但不要讓我發現你在做傻事。」

教導禮儀責任感 他表示，不希望自己的4個兒子着眼於金錢及物質財富而忽略品格；並補充，從孩子兩歲開始就教導他們要有良好的禮儀及責任感。「我要把兒子培育成年輕人，令他們懂得尊重他人，表達謝意，為女士開門，會確保媽媽得到照顧及供養」。

Anthony的育兒風格反映其個人成長經歷，在新奧爾良出世的他，是家中6個孩子中年紀最小。他曾指，爸爸是一名屋頂木匠，因為要跟爺爺一起採棉花而中途輟學。Anthony在暑假期間也幫忙一下爸爸，他也希望孩子能夠培養出類似的價值觀及職業道德。

「我努力讓孩子遠離（我的名人身份），不希望他們受到影響，甚至不讓他們知道荷里活是甚麼以及它對一般人意味甚麼。」他希望孩子們找到自己的道路。