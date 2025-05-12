致富智庫：家長教理財 先管好自己

從日常生活入手身教

逾半受訪者認沾染雙親過度花費惡習 錢不多，父之過？理財不善「關阿爸阿媽事」？原來無論子女喜歡與否，在耳濡目染下，他們的理財習慣其實都深受家長影響。調查顯示，52%受訪者都有如此感覺，46%則嘗試戒掉從父母身上沾染的理財惡習。由此可見，家長教導孩子理財，宜先要管好自己。

子女到底如何模仿父母的理財習慣？根據MoneySmart調查，普遍港人長大後，一般都會模仿他們成長時目睹父母的習慣及行為，就連一些不良理財習慣都「照辦煮碗」。53%人指父母過度消費，然後自己也有過度花費的傾向。54%受訪者表示父母衝動購物，指自己也養成相同習慣；58%人稱父母有欠債煩惱，作為子女亦同樣面對類似問題。

可幸的是，調查發現，如果父母有良好的理財習慣，子女在日後都會倣效這些行為。78%人表示父母每月有儲蓄習慣，自己也有相同習慣；70%受訪者指父母有定期制訂開支預算，自己也有制訂；59%稱父母有定期投資的受訪者，表示自己一樣有定期投資。

潛移默化 養成習慣 Frolic for Life財務教練兼理財專家Michelle Howell指，理財習慣大多在孩子小時候不知不覺間形成，他們並帶着這些習慣到日後生活。她表示，人的基本理財習慣可以早在6至7歲已開始慢慢形成，在這個年紀，孩子傾向吸收及內化父母怎樣使用及討論金錢，從觀察父母怎樣看待金錢，孩子就會有意識地，或在不知不覺間把所觀察到的潛移默化，並養成習慣。父母的消費或儲蓄習慣，是否遵從社會規範及獨特理財行為，都會塑造子女日後生活中的理財觀念及行為。