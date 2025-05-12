●寧德時代即將登陸港股市場，惟外媒指其集資額將由50億美元，縮至40億美元（約312億港元）。另將以「Reg S」方式招股，即不准美國境內的投資者認購，以免除向美國監管機構備案的責任，但美資在海外的實體及帳戶則不受此限。