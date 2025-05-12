簡訊一覽
●寧德時代即將登陸港股市場，惟外媒指其集資額將由50億美元，縮至40億美元（約312億港元）。另將以「Reg S」方式招股，即不准美國境內的投資者認購，以免除向美國監管機構備案的責任，但美資在海外的實體及帳戶則不受此限。
●阿里巴巴(09988)創始人馬雲日前現身西溪總部園區，市傳其將重掌阿里等消息四起。馬雲回應內媒時直指「沒聽說」，以澄清相關謠言。
●太古地產(01972)今年首季香港整體辦公室出租率按季再跌一個百分點至92%。其中，太古廣場辦公樓租用率按季跌一個百分點至94%，租金跌16%；太古坊整體租用率按季跌兩個百分點至91%，租金跌14%。
●中國投融資(01226)股價上周五飆升2.13倍，公司指留意到股價出現不尋常變動，並不知悉導致股價或成交量波動的任何原因，但提到現正與滴灌通聯絡，探討若干潛在企業活動，包括委任滴灌通創始人李小加為公司新董事；委任滴灌通為公司新投資經理；及建議配售不少於10億港元的新股。
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