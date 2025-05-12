中企海外直接投資添25%

面對全球貿戰，中國企業為免遭受市場失衡的衝擊，更愈發加速對海外各地的擴張。中國國家外匯管理局數據顯示，中企今年首季的海外直接投資資產增約483億美元，按年多逾四分之一。同時，澳洲會計師公會最新調查顯示，內地約71%受訪小微企業預計今年業務將會有增長，創下2019年後新高。

首季外國投資者對中國直接投資增加147億美元，按年多逾32%，反映內地正積極吸引國際企業。值得留意是，按美元計值，首季經常帳戶仍有順差1,656億美元，但資本和金融帳戶錄逆差1,656億美元，印證外需強而資本外流的趨勢，亦說明內地政策正加大刺激內需，務求吸引資金流入改善金融帳的原因。

74%小企估華經濟續增

內地對民營企業的支持政策具明確方向，民營經濟促進法在下周二（20日）起實施，為小微企業營造積極的營商環境。澳洲會計師公會華北區委員會會長彭飛指，企業應把握政策導向的機遇，及善用自身獨特的競爭優勢吸引和挽留新興市場客戶，特別是中東地區國家。在該公會進行的亞太區小微型企業調查中，訪問757位來自內地的小型企業負責人。約74%受訪內地負責人預計今年內地經濟保持增長，高於亞太區調研的平均值67%。