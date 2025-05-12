逾九成台灣職場媽媽經濟壓力大

近期新台幣兌每美元匯率飆升，出口導向的台灣企業若未能及時避險，投資縮水在所難免，時世愈趨波動，消費者愈不敢亂花錢，手握家庭財政大權的媽媽們壓力亦變得更沉重。當地的求職網調查發現，多達84.7%受訪媽媽表示，成為職場媽媽的首要，就是想分擔家計，同時高達91.6%的在職母親認為目前經濟壓力大。

在衡量家庭總收入時，有65%受訪母親指出，目前屬於「經濟壓力大，但不需要娘家援助」，但有26.6%坦言「經濟壓力大，且需要娘家援助」。至於當初選擇成為「職場媽媽」的主要原因，在可複選狀況下，除了分擔家計，約80.9%是為了經濟自主，約62.7%不想與社會脫節，只有約35.8%是享受工作成就感。

生活疲勞指數6年高 是次調查於今年4月23日到5月6日以網絡問卷形式抽樣進行，調查有工作，並育有子女的女性會員，有效問卷共計1,277份。今年受訪者自評的生活疲勞指數，平均為80.3分，不但首度突破80分大關，更創下6年以來新高。

假如全職媽媽是一份有薪工作，月薪至少需要多少呢？在受訪者之中，有29.8%形容為基層主管等級，最少4.5萬至6萬元新台幣；另有29%認為屬資深員工等級，3.5萬至4.5萬元新台幣。整體平均值而言，則是51,833元新台幣（折合約13,342港元）起跳。然而，約71.3%人指出，目前台灣的職場環境，對於職場媽媽並不友善，分別有60.2%及72.7%曾遭遇「同工不同酬」情況、「升遷不平等」的狀況。

對於今年母親節的願望，同樣在可複選狀況下，職場媽媽最期盼的依序是「家人健康」 （63.4%）、「小孩懂事聽話」（57.9%）、「真正休息放鬆一天」（54.7%），以及「另一半升職加薪」（53.8%）、「家人感情融洽」（43.8%）。