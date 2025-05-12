美母親節消費望增至2659億

緊接五一假期消費檔期，一年一度的母親節在各地有望延續消費熱力，美國全國零售聯合會（NRF）預料，今年母親節的消費者支出預計將升至341億美元（約2,659億港元），可能僅次於2023年創紀錄的357億美元，甚至預計84%的美國成年人會慶祝這個節日。不過，另有研究公司CivicScience調查顯示，在當前不確定的環境下，部分美國人正在縮緊母親節禮物預算。

澳洲相關人均使費升 由Prosper Insights & Analytics對近8,000名成年人進行的NRF研究結果指出，平均而言，那些打算慶祝母親節的人計劃在禮物和慶祝活動上花費259.04美元，比他們在2024年的預算多出約5美元，但CivicScience調查卻指，39%美國人今年不打算在母親節禮物上花任何錢，按年增加5個百分點。相反，花費超過50美元的比例較去年有所下降。

澳洲方面，根據澳洲的零售業協會及Roy Morgan一項調查，今年澳洲消費者在母親節相關商品和服務上的支出料將達到近10億澳元。雖然僅約700萬澳洲人士準備慶祝母親節，人數按年減少270萬人，但預計平均支出將從去年的102澳元增加到今年的141澳元，因此整體支出規模大致與去年相若。

該協會首席行業事務官Fleur Brown亦指，澳洲人要勒緊褲頭過緊日子之際，母親節仍然是年度日曆上的一個甜蜜時刻。過去數年的高利率和高昂的商業成本，對非必需品零售商的打擊最為嚴重，幸好母親節等特殊消費活動有助於保持零售行業的彈性。

不過，她續指，今年西方國家的部分消費者對母親節的預算，亦因為近5年來最遲的復活節而受影響。從今年的數據中可見，生活成本壓力正大力衝擊35歲以下、35至49歲的人群，參與慶祝母親節的人數已大不如前，或預示他們承受的利率壓力最大。

美母親節消費近年變化 美國人不買母親節禮物佔比