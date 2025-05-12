上海2010舉行獲利 成功轉化長期收入

在日本人視角，未來分屬亞洲最發達的6大城市之一的上海，曾於15年前舉辦世博會。據當年上海官方發布的審計報告，世博會營運開支不但錄得盈餘逾10億元（人民幣‧下同），世博旅遊於2010年帶來的直接經濟效益超過800億元，結束後更贏得國際展覽局賦予傳承世博遺產的重大任務，上海世博會博物館正式對外開放滿8個年頭，今年收入預算高達7,676萬元。

賣票理想 嚴控支出 跳出上海透過主辦世博會展現的外交及經濟軟實力，營運半年的展期最終賺取逾10億元並非易事。經內地政府部門審批，結果顯示上海世博會營運收入累計為130.14億元，主要由於門票收入、特許經營權收入、場館出租收入等好於預期，較預算增加6.96億元。而門票收入佔比最重，共計73.55億元，其次是贊助收入的39.73億元。

在營運支出方面，累計為119.64億元，主因加強了對預算資金支出控制，實際支出較預算略減0.79億元。場館及設施維護、訊息化及安全保障分別佔41.24億元及19.51億元，國際展覽局亦有分一杯羹，其提成約為1.48億元。

撇除營運一帳，還有項目投資一帳。該審計結果顯示，上海世博園區主體建設項目共47個，自2006年8月起陸續動工，到2010年4月止全部完工並交付使用，項目完成總投資197.37億元，比註冊報告預計投資規模增加17.37億元。該報告解釋，原因包括據部分參展地區及參展企業的需求，部分自建館改為租賃館，部分租賃館增加展館面積，增加了相應投資；世博會主體工程項目建設過程中，大量採用了地源熱泵、太陽能等新技術、新工藝，以及鋼材、水泥等主要建築材料和人工等價格因素有較大的上漲而增加了投資。換言之，上海世博會兩筆帳共花費317.01億元。

展覽館改建新地標 上海世博的項目投資帳目另有平衡方法，其中，80億元來自國家發改委批准的世博債券，72億元來自上海市財政投入，另外28億元由銀行貸款融資補充。後世博階段獲益更多，位處寸金尺土的上海，世博展覽館改建、轉型及化身為新地標的後續發展不難想像。今次大阪世博會也有不少話題性十足的建築地標，雖然各方強烈建議長期保留，但始終與黃金地段有別，故與其吉祥物「脈脈」能否成為大會吸金武器一樣，尚存未知數。