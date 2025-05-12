日首季GDP憂轉跌 央行削今明年預測

全球貿易戰衝擊動盪之下，日本冀望憑今屆的世博會殺出重圍，並非無因。去年計及物價影響的名義國內生產總值（GDP）首度突破600萬億日圓大關，錄609.28萬億日圓（約31.24萬億港元），按年增2.9%，連升4年，扣除物價影響的實際GDP僅增0.1%。萬事達卡經濟研究所分析指，外國旅客開支為日本去年GDP增長貢獻了0.4個百分點之高。不過，外媒分析指，今年首季GDP可能出現去年同季以來的首次倒退。

今年網上流傳日本恐發生災難的謠言滿天飛，不少日媒已擔憂重創當地旅遊業，對世博會的海外人士入場預算正增添更大的難度。雖然較早前傳出日本政府內部計劃邀請美國總統特朗普出席大阪世博會，可惜世博會開幕日特朗普無影，只見日本首相石破茂在開幕禮上指出，如今世界分裂，希望全球人民能通過世博加強交流。

貨幣政策正常化遇逆風 事實上，日本央行在5月初亦發出當地經濟放緩的警告。由於其他經濟體的放緩和國內企業利潤的下降，日本GDP增長可能會繼續放緩，這一點使日本央行貨幣政策正常化進程遭遇逆風。該央行更對今、明財年實際GDP增長預期中位數分別改為0.5%、0.7%，明顯低於1月時預估的1.1%、1%。

投行荷蘭國際集團（ING）銀行在報告指，日央行似乎難以預測美國貿易政策將如何演變以及關稅稅率將如何確定，然而，日央行未來的政策決定將在很大程度上取決於此。目前而言，日央行最早可能在7月再次加息，主要基於美日雙邊談判將導致關稅從當前水平下降的假設。如果關稅談判取得進展，日央行對GDP和消費者物價指數（CPI）的預期仍有可能上調。

大華銀行仍預期，日央行會繼續維持利率緊縮政策，或於9月將調高政策利率。由於美日雙邊貿易談判情況未定，下一次加息時間表甚具不穩定性，但有機會是進一步推遲或反向提前。

美推對等關稅衝擊勢危 對於周五（16日）出爐的日本首季GDP數據，早在美國打出對等關稅的震撼彈之前，綜合多位經濟學家的調查發現，日本經濟首季料增長0.4%，不及此前預估的增長0.5%。惟最新外媒指，由於特朗普的貿易政策使日本增長前景黯淡，日本經濟首季可能出現倒退0.2%，反映國內需求疲弱等影響。

該外媒引用15位經濟學家的預測中位數，指今年首季實際GDP將以年率計算萎縮0.2%，這或標誌着去年第四季經下修的2.2%擴張速度無以為繼。分析指，即使上季就業及收入情況俱轉好，但物價上漲及民眾節儉程度亦見增加，體現出消費者信心正在減弱。