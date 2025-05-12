日本搞世博恐得不償失

目標經濟效益千五億 或未能抵銷舉辦成本 國際博覽會協會（世博協會）被稱為經濟領域的奧林匹克，申辦過程向來激烈搶手，日本大阪再次取得世博的主辨權，能否複製1970年的巨大經濟效應，將有待今年10月13日閉幕後才能結算，最終帶來的是以萬億元日圓計的商機及長遠經濟效益，還是失望而回兼背負巨債，現正開始上演一場拉鋸戰。

每周百萬客流才達標 日本大阪‧關西世博會自4月13日開幕，首周共錄52.4萬人次進場，雖然開幕日入場人數只有逾12.4萬，未達到此前預估的14萬關口，但大會仍預估展覽期間可望吸引2,820萬人進場，帶來經濟效益2.9萬億日圓（約1,551億港元）。不過，以展期184天、共涉26多周計，平均每周入場人數至少要百萬起跳才能達標。

比起招來全球旅客到訪見證盛事，各界一直更關注大阪世博的財政收支平衡，所謂「前車可鑑」，前一屆杜拜世博受新冠疫情影響而延期，甚至不惜耗資約68億美元（約530億港元）盡善盡美，眼見今屆大阪世博不斷調升預算，由最初的1,250億日圓（約66億港元），到2020年12月一口氣上漲到1,850億日圓（約98億港元），再在2023年10月精算後飆升到2,350億日圓（約125億港元），據報通脹和勞動力短缺導致大阪世博的預算比2020年時估計增加27%，若與最初的經費預算比較，更幾乎增近一倍，故惹來當地質疑大會「洗腳唔抹腳、大花筒」等聲音。

如果納入事前準備、場館建設，行銷、宣傳、周邊交通整治等相關費用，有外媒進一步指，這恐導致日本世博的重擔飆至超過3萬億日圓，意味豪賭下場隨時得不償失。除了預售票進度不佳，早有分析指，籌辦經費預算大增源於日圓疲弱，令進口材料價格高漲，不過，弱圓匯可算是一把「雙刃劍」，慕世博之名而來的海外旅客更加蠢蠢欲動，勢掀起一股遊日潮。

關西經濟增長或贏全國 歷經1980年代日本泡沫經濟的關西，今次密謀趁世博位處的人工島夢洲重新出發。據多間金融機構及智庫估算，關西實質經濟增長率今年將有望高於日本全國水平。Resona綜合研究所於今年1月已預估，關西地區2025年度經濟增長率將達1.4%，高於全國的1.1%，預計世博相關經濟效應將提升關西經濟增長率0.34個百分點。惟該研究所續提醒，2025大阪世博期間酒店客房供應不足問題若未獲解決，可能影響訪日遊客在參觀世博後的觀光行程，將對經濟增長造成下調風險。

三菱UFJ研究顧問公司也預測，今年關西地區經濟增長率按年急速提升至1.3%，略高於全國水平。因素包括個人消費與訪日遊客增加，設備投資也預計維持在高水準。然而，無論是日本以至關西的上述全年經濟預測，尚未計及美國4月初對外打出對等關稅再暫緩90日的影響，尤其是日本央行緊接在5月初出手削減今明兩年經濟增長預測至0.5%及0.7%。

還看能否將成果產業化 關西經濟聯合會會長松本正義早已表態，也是期待今年是關西經濟發展的一員，但他回顧1970年大阪世博舉辦的前期，業界同樣預期將帶給關西地區經濟發展，可惜實際卻是1970大阪世博舉辦後，關西地區生產總值從佔全日本的20%下降到15%左右，其後更持續下滑，原因為當時未能將世博效益具體落實產業化及商業化。今次「特朗普2.0」已對環球商業環境增添不少風險，關西世博日後要實現提振當地經濟的大藍圖，注定仍需過五關斬六將。

近年世博會收支更難預算 大阪‧關西世博會預估到訪者規模 日本全國及關西經濟表現及預測