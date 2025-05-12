羅奇：美最快年底衰退 美元恐10年內暴瀉20%

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美國關稅政策持續對經濟施加壓力，經濟衰退擔憂亦日漸升溫。有資深投資者警告，未來5至10年間，美元可能暴跌約15至20%，美國經濟最快今年底陷入衰退，呼籲市場宜做好準備。

曾經擔任摩根士丹利全球策略師、以獨立分析員身份活躍多年的大衞‧羅奇（David Roche）警告，美國總統特朗普發動的貿易戰正損害美國在全球金融市場中的聲譽，導致投資者將資金撤離美國資產。他補充，當美國的表現不如其他經濟體時，資金便會再次撤出，對美元造成壓力，同時會拖累美元資產表現。

富國估軟着陸機會降到40% 他還推斷，美元此輪跌勢還遠未結束，依據實質有效匯率估計，美元還有進一步下跌的空間。美元走弱可能會產生直接的連鎖反應，導致美國在今年底出現經濟衰退。

富國銀行的研究報告亦警告，美國出現經濟衰退、滯脹（經濟增長停滯而通脹上升）的機率，已分別上升至27%及28%。同時，經濟「軟着陸」的機率亦從44%降至40%。該行的估算，是基於美國的有效關稅將會降至約15%，並在2026年前維持在該水平，因為以當前關稅作假設的話過於極端。

美國當前的另一主要風險，則是債務違約。美國財長貝森特致函國會領袖，敦促國會在7月中旬之前採取行動提高債務上限，以避免美國首次出現債務違約危機，因為目前聯邦政府「很可能」在8月達到債務上限，而這正值國會休會期間。