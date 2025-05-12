美債價受壓憂通脹風險重臨

自4月初美國總統特朗普宣布「對等關稅」以來，美國金融市場生態發生了重大變化，一直以來被視為避險資產的美國國債，與作為風險資產的股票「齊上齊落」，令投資者難以部署。富蘭克林入息投資基金經理Todd Brighton表示，歷史上股債同升同跌的情況，一般出現在滯脹時期。他認為，美國債價下跌，主要是反映出市場對潛在通脹反彈的擔憂。

市場目前估計，本周二公布的美國4月消費物價指數（CPI）按年上升2.4%，而撇除食品及能源的核心CPI預計按年升2.8%，兩項數據的增幅均與3月份一致，意味着關稅所帶來的影響可能未完全顯現。Brighton認為，關稅的不確定仍會持續一段時間，假如經濟增長出現顯著惡化，聯儲局亦有機會加快減息步伐。

價值股有望跑贏增長股 股市方面，他認為，未來數年價值股可能會跑贏增長股。俗稱「美股七雄」的7大美國科技巨頭，是近年推動美股上升的主要動力，貢獻了大部分的指數升幅。不過，當市場波動日益加劇，加上對前景不確定性的擔憂，投資者變得更加保守，選擇防禦能力較強的價值股、高息股亦是理所當然。

至於行業與板塊方面，他沒有明確的偏好，反而更重視公司的質素、持續的盈利與派息能力等基本面條件。他又提到，在此前的股市大跌期間，已注意到個別大型科技股有良好的投資機會。

另外，美國零售業巨頭沃爾瑪將於本周四公布業績，作為受到關稅直接衝擊的零售商，外界關注其最新的業務部署，尤其是先前屢次傳出該企曾逼迫供應商承擔關稅成本、轉移供應鏈等消息。