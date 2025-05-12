專訪：富蘭克林：加注生息資產抵禦波動市

Todd Brighton表示，未來數年資產增值的投資回報或不如收息。

美國牛市持續多年，尤其是過去兩年的人工智能（AI）熱潮，令股市再度陷入狂熱。不過，隨着美國經濟形勢的變化，富蘭克林入息投資基金經理Todd Brighton表示，接下來數年資產增值所帶來的投資回報，可能不如收息。股息、債息將會在投資組合的整體回報中佔比更大，而收息策略亦能夠更好地應對市場的波動。

Brighton接受本報專訪時表示，在過去兩年，股票投資者能夠輕易地獲得20%以上的年回報率。他直言︰「投資者應該要預期，未來數年資本增值所帶來的回報將不及從前。」在這樣的背景下，投資生息資產所帶來的回報將更加重要。

散戶藉入息基金爭取回報 在一般投資者眼中，能夠持續收息的資產包括一些穩定派息的股票、債券，乃至是能夠穩定獲得租金的物業（或者相關的房地產信託基金）等，這些都是入息策略的組成部分。不過，除了這些為人熟知的資產類別以外，一些入息基金（Income Fund）亦會透過賣出期權賺取回報，比如備兌認購期權策略（Covered Call）之類。簡而言之，就是在持有正股的情況下賣出認購期權（Call Option），收取期權金作為回報，代價是當持有的正股升至某個價格水平時要賣出，變相限制了潛在的賺幅。

當然，其他金融工具，如股票掛鈎投資（ELN）之類，亦可以產生類似的效果。這些入息基金常用的「賺息」工具有一定的門檻，背後原理乃至具體的交易操作亦較為複雜，普通散戶難以上手，但可以透過基金參與其中。

投資長短債取決息率走向 Brighton亦指出，當市場波動之際，比如4月初美股大跌市期間，期權的引伸波幅上升，賣出期權的一方能夠收取更多的期權金。他說︰「我們在市場波動期間，看到更好的機會。」

提到收息，自然不得不提作為無風險利率指標資產的美國國債。富蘭克林入息基金目前的美債平均期限約為4.5年，但對於年期沒有特別偏好。

他解釋指，目前美債價格波動範圍頗大，因此當10年期債息升至靠近5厘會調倉加注長債（押注債價反彈可能帶來的潛在回報），而當靠近4厘時則會偏向短債。