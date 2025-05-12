花旗升港股年底目標至兩萬五 看好H股

中美雙方就關稅問題在周末進行談判，美資券商花旗假設談判取得進展，上調恒生指數在2025年底目標2%，最新估見25,000點，並予明年上半年新目標26,000點。假設美國減息，香港較中國更受惠，未來12個月偏好H股而非A股。

華刺激措施利好內需板塊 美國開打關稅戰以來，中方積極擴展內需，以抵銷對經濟的衝擊。連花旗亦轉向偏好內需板塊，主要是避開關稅上升的不確定性，加上中國政府或推出更多刺激措施，包括消費券、財政和貨幣政策，相信消費、互聯網、原材料及科技行業將會受惠。因此，該行將內地消費板塊評級由「中性」上調至「增持」，但因貿易關稅增加，全球貨運量有下行風險，看淡航運板塊，將投資評級由「增持」降至「中性」。

不過，該行坦言，美國加徵關稅，導致企業收入有下降趨勢。今明兩年的恒指每股盈利（EPS）增長預測，由3個月前的5%及8.6%，分別降至4%及8.1%。其中，工業行業的跌幅最大，並指通訊基礎設施、硬件、太陽能、半導體和工業板塊是關稅戰下最脆弱產業，而銀行、消費、保險及公用事業的相關性則較小。

HIBOR跌損港銀淨利息收入 事實上，近期港元流動性增加，銀行同業拆息（HIBOR）普遍向下。富瑞指，基於缺乏對沖工具，加上本港銀行往來及儲蓄存款（CASA）比率相對健康，香港的銀行對HIBOR的敏感度可能高於美元，估計HIBOR每降一厘，香港的銀行淨利息收入（NII）就會減少6至7%，較新加坡的銀行NII預期減幅更大。